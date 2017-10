Tanggapan ni Abella nagkalat sa social media

Viral ngayon sa social media ang isang negatibong post mula sa official webpage ng Office of the Presidential Spokesperson (OPS) laban sa dalawang journalists habang nasa kasagsagan ng re­gular press briefing noong Biyernes na inere nang live sa Facebook.

Lumabas sa official account ng OPS ang komentong “si pia at si lourd devera pantay na sa kakupalan,” na kinabitan pa ng laughing emoji sa una at dulo ng post.

Matapos ang news briefing ay hindi na ma­kita ang video feed sa FB page ng Presidential Communications Operations Office (PCOO) at walang ibinigay na dahilan kung bakit inalis ito.

Agad namang naglabas ng pahayag si Presidential Spokesman Ernesto Abella at nilinaw na ang comment ay kagagawan umano ng dating admi­nistrator ng page na hindi na konektado sa kanilang tanggapan.

“The said comment does not reflect the official and personal views of the Presidential Spokesperson or his office on the individuals being referred to,” paglilinaw pa niya.

“The OPS Team has immediately acted on the situation by removing the former Admi­nistrator’s access to the page and restricting page roles,” ang pahayag ni Abella.

Hindi pa malinaw kung sinong ‘Pia’ ang tinutukoy sa post dahil dalawang ‘Pia’ ang regular na tumututok sa press briefing sa Palasyo, sina Pia Ranada ng Rappler at Pia Gutierrez ng ABS-CBN. Ang ‘lourd devera’ na tinutukoy ay maaa­ring si Lourd de Veyra naman ng TV5.