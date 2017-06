Dambuhala na ang itinambak ng TNT KaTropa sa sister-team Meralco sa first game ng PBA Commissioner’s Cup quarterfinals sa Smart Araneta Coliseum kagabi.

Mas matindi ang ga-bundok na itinabon ng Star sa defending champion Rain or Shine sa nightcap.

Tinambakan ng Texters ang Bolts, 102-84, bago inilampaso ng Hotshots ang Elasto Painters, 118-82, para parehong makauna sa best-of-three series. Puwede nang tapusin ng TNT at Star ang serye bukas para umusad sa semifinals.

Nagliliyab agad ang umpisa ng Texters, hindi nilubayan ang Bolts. Pasabog ng game-high 25 points si Jayson Castro, tumapos ng 19 points si Joshua Smith kahit nananakit ang tiyan para panguna­han ang balanseng atake ng Texters na lumayo ng hanggang 93-69.

“I think offensively, we were just blessed to have contributions from almost everybody.

That doesn’t normally happen,” lahad ni KaTropa coach Nash Racela. “Defensively, we were decent today.”

Pinangunahan ng 21 points ni Chris Newsome ang Meralco, sa first quarter lang ay inalat na sa six for 25 shooting at nalubog, 25-8.

Tumabo naman si Ricardo Ratliffe ng 29 points, eight rebounds at seven assists para pangunahan ang pagmasaker ng Star sa RoS.

Mula sa manipis na 26-23 lead pagkatapos ng first stanza, nagsimulang kumalang ang Hotshots sa second at pumasok sa break na milya-milya na ang layo, 61-40.

Mula roon ay hindi na nakarekober ang E-Painters.

Nagdagdag sin Allein Maliksi ng 16 points, may 16 si Aldrech Ramos sa Star.