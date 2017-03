Tamang implementasyon ng endo tiniyak ng Palasyo

Ginagarantiyahan ng Palasyo ng Malacañang ang tamang implementasyon ng Department of Labor and Employment (DOLE) sa Department Order 174 na nagre-regulate sa ‘endo’ o contractualization.

“We guarantee the proper implementation of this department order by our labor officials and expect the full cooperation from the employers,” paniniyak ni Presidential Spokesperson Ernie Abella sa direktiba sa DOLE para matuldukan na ang endo.

Binigyang-diin ni Abella na ang ‘fruits of labor’ ay dapat na pinakikinabangan ng tama ng mga empleyado habang ang mga nego­syante ay dapat na himu­king lalong umunlad upang makapagbahagi ng nararapat na benepisyo sa kanilang mga tauhan.

“The Duterte adminis­tration is working very hard to promote more humane conditions and fair and just treatment of workers in the work place,” ­ayon pa kay Abella.

Ang implementasyon ng endo, ayon pa kay Abella, ay katuparan ng pa­ngako noong panahon ng kampanya ni Pangulong Duterte.