Tamang desisyon

By Rey Marfil

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Pagdating mula Estados Unidos, walang inaksayang oras si Vice President Leni ­Robredo at agad binisita ang mga kababa­yang nasalanta ng bagyong Nina.

Agad sumabak si Robredo pagdating sa Naga; angkas sa motorsiklo, nag-ikot siya sa iba’t ibang barangay upang tingnan ang ­kalagayan ng mga kababayan at ang pinsalang iniwan ng bagyo.

Bago pa man tumama ang bagyo, ikinasa na ni Robredo ang Tindig Bicol relief operations­ para tutukan ang pangangailangan ng mga kababayan.

At kahit pa nasa US, walang tigil si Robredo­ sa pakikipag-ugnayan sa iba’t ibang ahensiya­ at pribadong grupo para makakalap ng tulong­ sa mga biktima ng bagyo, hindi lang sa Kabikulan kundi sa iba pang mga lugar na ­hinagupit ni Nina.

Hindi kasing-lapit ng Divisoria ang Amerika­ kaya’t kahit gustuhin man ni Robredo­ na bumalik agad sa Pilipinas ­nahirapang makakuha ng tiket dahil peak season ang ­Disyembre.

Ang kagandahan lang, kahit bisperas ng Bagong Taon, hindi na nagdalawang-isip si Robredo na bumiyahe pabalik ng Pilipinas para makasama ang mga kababayang nasalanta.

Sa kanyang pag-iikot, napansin ni Robredo­ na mabagal ang dating ng tulong mula sa pamahalaan, taliwas sa ibinibida ng mga ­nagmamagaling sa palasyo.

Nakita ni Robredo na marami pa ring lugar ang hindi nabibigyan ng relief goods at iba pang pangangailangan.

Ilan pa sa mga bayang nadaanan ng bise presidente ay wala pa ring kuryente, halos ­dalawang linggo na ang nakaraan matapos tumama ang bagyo.

Napansin din ni Robredo na wala ring mga tauhan ang national government na tumututok sa relief at rehabilitasyon.

Kaya nangako si Robredo na tututukan ­muna ang pagtulong sa mga kababayang ­biktima ng bagyo hanggang makabalik sa ­normal ang kanilang pamumuhay.

Kung ang ibang opisyal puro salita lang, ipinakita ni Robredo sa gawa ang pagnanais na tumulong sa mga kababayang naapektuhan ni Nina.

Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo”. (Twitter: follow@dspyrey)