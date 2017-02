Tama na sana ang pinagkatiwalaan

Tweet on Twitter

Ipagkakatiwala ni Pangulong Rodrigo Duterte sa piling puwersa­ ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) ang pagpapatuloy ng giyera ­kontra iligal na droga.

Paniniwala ng Pangulo sa ginawang pagsasalin ng kapangyarihan sa AFP at PDEA sa giyera kontra iligal na droga ay mas karapat-dapat na mangasiwa ang mga sundalo dahil mas matitino at walang kalokohan ang mga militar.

Ang desisyong ito ng Pangulo ay tinututulan ng ilang mamba­batas sa pangunguna ni dating PNP chief, Sen. Panfilo Lacson.

Ayon sa senador, mapanganib ang ganitong hakbang dahil posibleng maglaban-laban ang mga armadong sangay ng pamahalaan.

Sino nga ba ang karapat-dapat na magpatuloy ng kampanya ng pamahalaan kontra iligal na droga?

Sa kaninong kamay kaya ng mga tauhan ng gobyerno dapat ipagkatiwala ang kampanya ng pamahalaan?

Sa nangyari sa PNP, napakahirap na talagang magtiwala sa mga awtoridad. Mapa-pulis o militar, maging ang PDEA dahil ­kahit maliit na partisipasyon sa iregularidad sa kampanya kontra iligal na droga ay hindi tayo nakakasigurong walang nangahas mula sa nasabing mga puwersa.

Kaya ang sa amin, ­maging maingat na sana ang Pangulo sa pagtatalaga ng puwersang magtataguyod­ ng kampanya kontra iligal na droga.

Italaga sana ang mga tauhang malinis ang ­hangarin para sa bayan at hindi pampersonal na interes kagaya ng natuklasang ginawa ng mga nasa likod ng pagdukot at pagpatay sa Koreanong negosyanteng si Jee Ick Joo.

Hangad natin ang tumpak na desisyon ng Pangulo sa usaping ito habang ang amin namang panawagan sa mga magpapatupad ng giyera kontra iligal na droga ay ipatupad niyo ang naayon sa batas at huwag na huwag magpapasilaw sa kinang ng salapi sa ­giyera kontra iligal na droga ng pamahalaan dahil anumang tagumpay ng kampanyang ito ay tayu-tayo rin naman, inyong pamilya at ang buong bansa sa pangkalahatan ang makikinabang.