Tama na po ang fake news! – Mocha

Kasabay ng mungkahi ni Sen. Joel Villanueva na patawan ng parusa ang sino mang may kinalaman sa pagpapakalat ng fake news, pumapanig din dito si Presidential Communications Operations Office (PCOO) Assistant Secretary Mocha Uson.

“Katulad nga po ni Senator (Antonio) Trillanes. Eh tama na po,” giit ni Mocha nang kapanayamin hinggil sa isyu ng fake news.

Nanawagan din si Mocha na tigilan na ang pulitika at magkaisa na para sa bayan.

“Let’s pray for our soldiers, kailangan po nila ang ating suporta. Ang akin lang po, namamatay na po iyong mga sundalo natin doon, nakausap ko po sila eh. And they really need the support of our Kababayans. Kasi nga may mga sariling pamilya iyan. Habang tayo nag-aaway ng pulitika dito, sila nakikipagbakbakan at iyong mga kalaban natin doon ay hindi lang mga local na mga terorista, international na po,” wika ni Mocha.

Humingi na rin ito ng paumanhin sa nagawang pagkakamali sa pagpapakalat ng impormasyon.

“Kung meron man akong pagkakamali, sige iyong Section 263 na Tax Code na nag-erratum na po ako doon, dahil gumawa naman po ako ng video blog na dine-discuss iyong ika-kaso doon sa Mighty Corp. Nag-erratum na ako doon. Iyon ‘yung mga pagkakamali ko,” paliwanag ng opisyal.

Matatandaang binansagan noon ng netizens si Mocha na “FAKE NEWS” dahil sa mga kontrobersyal na pagpapakalat ng balita at impormasyon sa kanyang Facebook account na MOCHA USON BLOG at ang ‘below the belt’ na tirada kay Vice President Leni Robredo na tinawag n’yang ‘bobo’, ‘tanga’ at ‘fake VP’.

Naging kontrobersyal din ang post ni Mocha sa kanyang Facebook account at binansagang isa sa government official na nagpapakalat ng ‘false news’ dahil sa pag-post nito ng litrato ng mga sundalo noong kasagsagan ng Marawi siege.

Sumablay si Mocha dahil hindi grupo ng mga sundalong Filipino na ang kanyang inilagay sa post kundi mga banyagang sundalo.

Lalong pinutakte ng batikos at bash sa social media si Mocha nang ipagtanggol nito ang kanyang ginawa at sinabing sign ng ‘symbolism’ para sa mga sundalo ang kanyang ipinost na litrato ng mga foreign soldiers.