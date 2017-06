Tallo pasiklab sa debut

Impresibo ang unang laro ni Mac ­Tallo sa PBA ­D-League, umiskor ito ng 20 puntos upang itaguyod ang Racal sa 118-100 panalo kontra AMA Online Education kahapon sa Foundation Cup sa Ynares Sports Arena, Pasig.

Nakapagtala agad si Cebuano guard Tallo ng 15 pts. sa first half at 4-of-9 sa tres upang tulungan ang Racal na ilista ang unang panalo ngayong conference.

“Ang ganda ng ipi­nakitang laro ni Mac (Tallo) importante sa amin itong unang pa­nalo,” masayang sabi ni coach Jerry Codiñera. “I hope he continues to play the way he did.”

Bumakas sina Janus Lozada at Jam Cortes ng tig-17 at 15 points, ayon sa pagkakasunod para sa Racal.

Umarangkada agad ang Racal Motors sa first canto matapos hawakan ang 36-16 bentahe, lumobo pa sa 31 ang nilamang, 106-75 may 6:49 minuto pa sa fourth quarter.

Namuno sa opensa para sa AMA si Mario Bonleon na may 31 puntos at 12 rebounds habang 20 markers ang nirehistro ni Daniel ­Salonga.