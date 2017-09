Talakang Ryza at Sunshine, hot topic sa burol

Personal naming na-witnessed kung gaano nga pala ka-affected ang mga viewers sa afternoon prime na Ika-6 Na Utos. Nagkataong may pinuntahan kaming patay at mismong kakilala namin, nakikipagpalitan ng comments sa isang Facebook post na affected at dismayado sa episode noong Sabado.

Kung mag-usap sila, akala mo, totoong pangyayari at kilala nila ang mga pinag-uusapan!

Eh, mag-iisang taon na sa ere ang Ika-6 Na Utos at balita na ngang hanggang February of 2018 pa. Na ayon kay Sunshine, mahaba naman daw kasi talaga ang story ng Ika-6… kaya hindi lumalaylay.

“Mahaba talaga ang istorya ng Ika-6. Hindi siya isinulat na konti lang. So habang okey pa, eh ‘di okey lang, ‘di ba? Ganun lang naman yun.”

Hindi rin naman daw siya nagsasawang gampanan ang character niya.

“Hindi naman, kasi palagi namang may bagong twists sa story. Palagi naman at every week nga, may bago so hindi nakakasawa.”

Kung one year na ang Ika-6, mahigit one year naman na nang malaman ng lahat ang nangyari sa marriage niya na nauwi pa nga sa demandahan. Eh, usually raw kasi, merong after a year, dun pa nagsi-sink-in yung mga nangyari instead na maka-move-on na nga.

Si Sunshine naman daw, “Okey lang, dire-diretso lang. I don’t want to hold grudges. Okey naman kami ni Timo (Timothy Tan), we’re co-parents. Okey naman siya sa mga anak niya, so okey na rin ako doon.

“Ayoko ng lagyan ng kulay o malisya ang mga bagay-bagay. Basta okey ang anak ko, okey ako.”

Nakakapunta raw si Tim sa bahay nila. May chance na nagkakasama sila sa mga school activities ng anak. Maayos naman daw kasi ito sa mga anak nila.

“Basta okey ang mga anak ko, okey na ko.”

Hindi kaya mauwi rin sila sa pagbabalikan?

“Hindi ko nakikita,” mabilis naman niyang sagot.

“Wala pa ko sa ganun. Basta okey ang mga anak ko, okey ako. Pero kapag hindi o sumama ang loob ng mga anak ko, ibang usapan yun.”