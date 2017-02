TAKUTAN NA SA DEATH PENALTY!

Handa raw isakripisyo­ ni House Speaker Pantaleon ‘Bebot’ Alvarez­ si dating Pangulo at ngayo’y Pampanga Rep. Gloria­ Macapagal-­Arroyo bilang­ deputy­ Speaker for Central­ ­Luzon kung hindi ito ­boboto pabor sa panu­kalang ibalik ang ­parusang kamatayan.

Ito ang tiniyak ni ­Alvarez sa press briefing matapos ang halos apat na oras na all-­party caucus kahapon ng hapon, kung saan tinalakay ang panukalang batas na naglala­yong ibalik ang death penalty sa bansa kahit malabong ipasa ito sa ­Senado.

“We have to replace her (Arroyo) as deputy­ speaker,” ani Alvarez nang matanong kung ano ang magiging kapalaran ng dating Pangulo sakaling hindi ito bumoto sa nasabing panukala.

Noong 2006, tulu­yang pinatay ng gobyern­o ni Arroyo ang parusang ­kamatayan sa bansa bago­ ito nakipagkita kay Pope John Paul III sa Roma ­kaya kontra umano ito sa na buhayin ang bitay.

Hindi pa nagbibigay ng reaksyon si Arroyo sa pahayag ni Alvarez.

Sinabi naman ni Alvarez na hindi ito nagbabanta dahil “…kapag sinabi ko tinotoo ko!”

Bukod kay Arroyo, matunog din na kontra sa death penalty sina House deputy speaker Pia Caye­tano, House deputy speaker­ Rolando Andaya Jr., ng Camarines Sur na miyembro ng PDP-Laban at House Deputy Speaker Miro ­Quimbo ng Marikina.

“Kung apat na ­(deputy speaker) ayaw, well mapipilitan tayong humingi dun sa respective parties­ nila ng kapalit. Kasi leadership bill, kung hindi ka naman sang-ayon sa liderato, it would be awkward na kasama ka sa leadership tapos hindi ka naman sasama sa mga kasama mo,” ani Alvarez.

Binalewala rin ni ­Alvarez ang banta ng ilang mambabatas na posibleng makudeta ito sa sandaling ipataw niya ang parusa sa mga miyembro ng supermajority na hindi boboto para maibalik ang parusang kamatayan­ sa bansa para sa mga karu­maldumal na krimen partikular na sa pagtutulak ng ilegal na droga.

“Okey lang walang problema (na makudeta),”­ ani Alvarez. Aniya pa, seryoso itong ipasa ang nasabing panukala dahil kasama ito sa priority bill ng Palasyo ng Malacañang.

Sa 253 miyembro ng supermajority sa Kamara,­ halos 100 lang dito ang kapartido ni Alvarez sa PDP-Laban at ang mahigit 150 ay mula sa iba’t ibang partido tulad ng Lakas-CMD ni Arroyo, Nacionalista Party (NP) ni Cayetano at Liberal Party (LP) ni Quimbo.