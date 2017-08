TAGAYAN NAUWI SA KATAYAN

Mistulang kinatay ang isang technician dahil sa lalim ng tinamong saksak mula sa isa sa apat na kalalakihang kainumang nakairingan sa gitna ng tagayan sa Brgy. Tatalon, Quezon City, kahapon ng madaling-araw.

Ayon kay PO3 Hermogenes Capili, may hawak ng kaso ng Criminal Investigation Detection Unit (CIDU) idineklarang dead-on-arrival sa East Avenue Medical Center (EAMC) sanhi ng tinamong malalim na saksak sa kaliwang dibdib at braso ang biktima na nakilalang si Danilo Ignacio Jr. y Perera, 33, single, air-con technician, at nakatira sa No. 2 Masaraga St. ng nasabing Barangay.

Hindi naman naga­wang makatakas ng suspek dahil hinarang ng taumbayan at ngayon ay nakakulong sa QCPD-CIDU Detention Cell sa Camp Karingal na nakilalang si Patrick Francisco y Cebuano, 27, ng No. 79-Samar St., Group 6, Brgy. Payatas B, Quezon City.

Sa imbestigasyon ni PO3 Capili, nangyari ang insidente dakong alas-dos ng madaling-araw sa Fernandez Compound sa No. 2 Masaraga St., Brgy. Tatalon.

Sinabi ng mga kainumang sina Elvis Fernandez at Rafael Zuñiga na masaya silang nag-iinumang apat at wala umano silang napansin na pag-aaway ng biktima at suspek hanggang sa inihatid na umano ni Fernandez sa terminal ng tricycle ang suspek matapos nitong sabihin uuwi na siya.

Habang naiwan pa umano ang biktima sa inuman, subalit pagkaraan ng ilang sandali ay bumalik ang suspek na armado ng balisong at walang sabi-sabing sinaksak ang biktima na nagawa pa nitong sanggain ng kaliwang braso, subalit muli itong sinaksak ng suspek sa kaliwang dibdib na naging sanhi ng kanyang kamatayan.

Bagama’t arestado ang suspek ay hindi pa umano ito nagbibigay ng pahayag kaugnay sa kung ano ang tunay na motibo nito sa ginawang pamamaslang sa biktima.