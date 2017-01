Taas premium ng SSS may pabor, may ayaw

Kung may pumalag na mga senador kaugnay sa planong pagtataas ng Social Security System (SSS) premium, mayroon din namang sumasang-ayon.

Si Senador Francis ‘Chiz’ Escudero ay naniniwalang dapat nagkaroon muna ng konsultasyon sa mga SSS members bago ipatupad ang pagtaas ng monthly premium.

Karapatan umano ng mga miyembro na maliwanagan muna at mapa­kitaan ng aktuwal na datos na pinagbabasehan ng SSS sa desisyon nito.

Dapat din umanong ipakita ng management ng SSS na mahusay nitong mapapalago ang mga investment at mai­ngat na ginamit ang pondo ng ahensiya.

Wala naman nakitang dahilan si Senator Richard Gordon upang kuwestiyonin pa ng Kongreso ang pagtaas ng SSS premium.

Paliwanag ng senador, kapasyahan ito ng ahensiya ngunit may babala naman itong kapag pumalpak ang SSS ay hindi ito makakaligtas.

“Judgement nila ‘yun, if they falter, then we will go after them,” ayon kay Gordon.

Ang taas premium ay bilang kapalit sa isang libong pisong umento kada buwang pension.