Taas-buwis sa petrolyo puwede pang iwasan

Imbes na magtaas ng buwis sa produktong petrolyo, inirekomenda ni Senate President Pro-Tempore Franklin Drilon sa gobyerno na rebisahin na lang ang mga ipi­nagkaloob na insentibo sa mga negosyo sa bansa kung hangad ng gobyerno na makalikom ng sapat na revenue.

Kinalampag ni Drilon ang Department of Budget and Management (DBM), Department of Finance (DOF), Department of Trade and Industry (DTI) at ang iba pang “economic managers” ng administrasyon na itulak na lang ang panukalang rationalization of tax incentives imbes na ang dagdag na excise tax sa petroleum products.

Inalmahan ng transport group ang panukala ng administrasyon dahil sa unang pagkakataon ay papatawan na ng excise tax ang diesel, habang ang gasolina at iba pang produktong petrolyo ay papatungan din ang kasalukuyang excise tax. Bukod pa ito sa ipinapataw na 12 percent Value Added Tax (VAT).