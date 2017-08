SYQUIA: ROCK STAR, SECRET WEAPON

KUALA LUMPUR — Bago kahapon, hindi kilala si John Colin Syquia.

Pero pagkatapos niyang rumampa sa ibabaw ni Adventure E sa indivi­dual showjumping event ng 29th SEA Games para sikwatin ang gold medal­ sa 3Q Equestrian Center sa Rawang, biglang nagkaroon ng fireworks na kakabit ang pangalan ng 46-year-old Florida-based athlete.

Nilista ni Syquia at ni Adventure E ang nag-iisang gold ng Pilipinas kahapon, pang-23 ng bansa.

Napakalayo pa ng nilakbay ni Syquia at ng kanyang kabayo para kolektahin ang unang equestrian mint ng bansa sapul noong 2011 Palembang SEAG – 36-oras na biyahe mula Flo­rida patungong New York, dumaan ng Amsterdam hanggang Baku.

“This (gold) is very special because this is my first time to compete in the SEA Games,” bulalas ni Syquia, isang professional equestrian at horse dealer na sumasali sa shows at derbies sa Wellington, Florida.

Nakibuhol pa si Syquia sa limang riders pagkatapos ng second round, pero kumalas sa jump-off sa 37.63 seconds para itulak sa silver at bronze sina Malaysians Sharmini Christina Ratnasingham (41.30 seconds) at Dato’ Seri Mahamad Fathil Qabi Ambak (41.66).

“He is our rock star here,” patungkol ni team manager Daniella Virata kay Syquia. “We call him our secret weapon.”

Bahagi rin si Syquia sa team na naka-silver kasama sina Chiara Sophia Amor, Joker Arroyo at Toni Leviste.

“He is a cool guy with good personality. He gave us six clear rounds, three in individuals and three in team event,” dagdag ni Virata.