Sweet tax tinawaran

Sa kadahilanang maraming magsasaka ang magi­ging ‘mapait’ ang kinabukasan, itinulak ng isang senador na tapyasan ng kalahati ang panukala na ­patawan ng P10 buwis kada litro ng sugar-sweetened beverages (SSB).

Itinulak ito ni Sen. Juan Miguel Zubiri nang umpi­sahan kahapon ang pagdinig ng Senate committee on ways and means sa House Bill No. 5636, partikular ang Section 26 hinggil sa SSB tax.

“Gusto ko pong itulak na ibaba ang amount from P10 to P5. Maraming apektado dito.

You know there are 78,000 sugar farmers over the country, otsenta porsyento nito ay ARB o agrarian reform beneficiaries, halos P2,000 a month lang ang kanilang kita, luma­labas parang P24,000 a year lang ang kanilang kita,” wika ni Zubiri.