By Clarence Constantino

Kinulang ang 48 minutes ng regulation, humaba ng 5 minutes sa extension pero nakagawa pa rin ng paraan ang Meralco para bumalik sa Finals ng PBA Governors Cup.

Tinapos ng Bolts sa tatlong laro lang ang best-of-five semifinals series nila ng Star, huli ang finishing kick na 91-88 overtime win kagabi sa Smart Araneta Coliseum.

Maghihintay na sa championship round ang Meralco ni coach Norman Black, aabangan ang mananaig sa hiwalay na serye ng Ginebra at TNT.

Talo ang Bolts sa Gin Kings sa parehong season-ending tournament finals noong isang taon.

Pininturahan ni Allen Durham ang stat sheet ng 24 points, 19 rebounds, six assists at tig-isang steal at block para sa ikalawang sunod na taon ay ihatid ang Meralco sa Finals.

May rematch sina reigning Best Import Durham at Justin Brownlee sakaling manaig ang Gins sa KaTropa.

Walang makakalas sa dalawang teams sa buong regulation, pagkatapos ng three ay ga-buhok na 69-68 lang ang abante ng Meralco, bago natapos ang regulation sa 83-83.

Apat pang bataan ni Black ang umiskor ng 10 pataas sa pangunguna ng 18 ni Cliff Hodge. May 13 si Ranidel De Ocampo at tig-10 sina Baser Amer at Jared Dillinger.