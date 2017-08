No-bearing na sa Gilas Pilipinas ang laro kontra Qatar kagabi sa Nawfal Stadium sa Beirut, Lebanon, pero hindi tinantanan ng Nationals ni coach Chot Reyes ang apak sa silinyador.

Nasa sidelines lang ang 6-foot-8 na si Fil-German Christian Standhardinger­ na napaulat na may leg injury, hindi pa rin naglaro si big man June Mar Fajar­do, pero nagawang ipagpag ng Filipinos ang nangulit ding Qataris 80-74 para kumpletuhin ang pagwalis sa tatlong laro sa group stage.

Unang tinumba ng Filipinos ang China (96-87) bago ang Iraq (84-68).

Pasok na sa quarterfinals ng 29th FIBA Asia Cup anuman ang resulta ng laro kagabi, makakatapat sa susunod na yugto ang mananalo sa playoff ng Japan at Qatar ngayon.

Sa opening quarter kontra Qatar, pasabog ng eight straight points si Matthew Wright para ilayo ang Gilas 23-11. Panapos iyon sa 8-0 blast na sinindihan ng free throws ni Calvin Abueva.

Mula sa 25-16 lead pagkatapos ng first, umagwat ang Nationals 41-27 sa break mula sa 10 points naman ni Carl Bryan Cruz. May 11 at 10 na sina Wright at Cruz sa halftime.

Rumatsada ulit ng 8-2 run ang Gilas sa pagbubukas ng third tampok ang 3 ni Gabe Norwood tungo sa dambuhalang 49-29 edge. Pero ayaw pang sumuko ng Qatar na naglunsad ng sariling 18-10 blitz tampok ang eight points ni El Hadary para bahagyang lumapit 59-47 papasok ng fourth.

Hindi na bumitaw sa unahan ang Filipinos, sinalag na lang ang rally ng Qataris hanggang final buzzer.

Tumapos si Wright ng 25 points mula sa 7 for 12 3-point shooting at may four assists, may 13 si Cruz at tig-10 points sina Terrence Romeo at Gabe Norwood na may seven rebounds, five assists at two blocks.