Suweldo, bonus ng SSS officials pinag-initan

Upang maibigay ang P1,000 umento sa pensyon ng mga miyembro ng Social Security System (SSS), iginiit ng isang senador ang pagtapyas sa naglalakihang bonus at suweldo ng mga matataas­ na opisyal ng SSS.

Naniniwala si Sen. Sherwin Gatchalian, chairman ng Senate committee on economic­ ­affairs, kung mababawasan ang operating ­expenses ng SSS, maaa­ring ipagkaloob ang paunang P1,000 umento­ sa pensyon na hindi magreresulta ng kabawasan sa pension fund.

Kabilang sa dambuhalang operating expen­ses ng SSS ay ang pasuweldo sa mga empleyado at opisyales kung saan nagtatabaan ang perang nakukuha ng top management at ng board.

“Instead of depriving the SSS pensioners an ­additional 1k per month, the government should pressure SSS to reduce its operating expenses,” giit ni Gatchalian.

Aniya, nakakahiya sa mga miyembro na kumukubra ng milyones ang mga matataas na opisyales ng SSS kahit walang ‘clear performance targets’.

Matatandaan na ini­rekomenda na ng SSS board kay Pangulong Duterte ang P2,000 umento sa pension na hahatiin sa dalawang installment pero namimi­ligrong ibasura naman ito ng ­Pangulo matapos magbabala ang kanyang economic managers na maaaring mabangkarote ang SSS sa loob ng isang dekada.