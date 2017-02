‘SUSUKO AKO!’

Sa kabila ng pangako ni Sen. Leila De Lima na kusa siyang susuko nga­yong araw na ito, itinuloy pa rin ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) ang pag-aresto sa senadora kagabi.

Bigo naman ang CIDG­ arresting team na madakip si De Lima dahil kaaalis lamang umano nito sa kanyang bahay at muling bumalik sa ­Senado.

Pasado alas-nuwebe kagabi nang maglabasan sa social media sites ang live feed ng pagbiyahe ng mga operatiba ng CIDG patungo sa bahay ni De Lima sa Parañaque City.

Ipinakita rin ang pagda­ting ng mga pulis sa bahay ni De Lima at ang pag-alis ng mga ito matapos malaman na wala na roon ang senadora.

Habang sinusulat ang balitang ito, nasa Senado na umano uli si De Lima.

Sa ulat ng CNN Philippines, nasa bahay na si De Lima nang matanggap nito ang ulat na parating na ang mga aaresto sa kanya kaya kinuha lamang nito ang kanyang gamit at bumalik na sa Senado.

Nagulat pa umano ang senadora dahil tila nagmamadali ang mga aaresto sa kanya gayong hindi naman siya tatakas. Ayaw ng senadora na arestuhin siya ng gabi dahil sa ­pangambang manganib ang kanyang buhay.

Sa halip, ipinangako nitong kusa siyang susuko ngayong umagang ito.

“Kusa po ako na susuko sa kanila. Pero sa nga­yon po, gusto ko na muna po makapiling ang aking pamilya sa bahay.”

Ito ang maluha-luhang pahayag ni Sen. Leila de Lima matapos ilabas ang arrest warrant laban sa kanya.

Si De Lima ay nagpatawag ng press conference sa Senado kagabi bago umuwi ng kanyang bahay.

Ayon kay De Lima, uuwi muna siya ng bahay at babalik na lang sa Senado ngayong umaga upang salubungin ang mga arresting officers na siyang maghahain ng warrant of arrest na inisyu ni presiding judge Juanita Guerrero ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204.

Kinuwestiyon din ng senadora ang inisyung arrest warrant dahil nga­yong umaga pa lang di­ringgin ang inihain niyang motion to quash sa tatlong kasong kriminal na isinampa ng Department of Justice (DOJ) sa Muntinlupa RTC kaugnay ng pagkakasangkot umano ng senadora sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison.

“Kaya po nagulat po kami lahat na biglang ­inisyu ‘yung order of arrest and warrant of arrest. Katulad po ng nasabi ko na dati, wala po akong balak takasan ‘yang mga kaso ko. Wala po akong balak magtago dahil haharapin ko po ang mga kaso na ‘yan,” diin pa niya.

Nagpasalamat din ito sa mga kapartido sa Liberal Party (LP) na sina Sens. Franklin Drilon, Francis Pangilinan, Bam Aquino at Risa Hontiveros sa pagdamay nila at pagsuporta sa ipinaglalaban ng senadora.

“Sa inyong lahat, humihingi ako ng inyong dasal na sana ay ma­ging safe and secure ako saan man ako dadalhin, saan man nila ako ikukulong. Alam niyo naman po na iyong mga so-called charges na finile sa akin ay non-bailable,” ani De Lima.

Kasabay ng balitang ito, naaresto na ang da­ting driver at lover ni De Lima na si Ronnie Dayan sa Urbiztondo, Pangasina­n kagabi. Inilabas na ang mug shots ni Dayan na ngayon ay nasa kostudya na ng Pangasinan­ PNP.

Sa panig ng Malacañang, sinabi naman ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na isang magandang kaganapan sa giyera kontra ilegal na droga ang gagawing pag-aresto kay De Lima.

“The issuance of a warrant for the arrest of Senator De Lima is a major step forward in the administration’s anti-drug war,” ani Abella kagabi. “It is a fulfillment of the campaign promise of President Rodrigo Roa Duterte to rid Philippine society of drugs, crime and corruption.”