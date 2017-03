Suspek sa road rage mapanganib — QCPD

By Cherk Balagtas

Itinituring na armed and dangerous ang suspek na bumaril at nakapatay sa motorcycle rider na si Anthony Mendoza at kinakailangan agad itong masakote.

Ito ang inihayag kahapon ni Quezon City Police District (QCPD) director Chief Superintendent Guillermo Eleazar nang ilabas kamakalawa ng hapon ang litrato at artist’s sketch ng suspek at kilalanin kahapon ng umaga ang pangalan nito na si Fredison Atienza.

Ipinakita ni Eleazar sa press conference ang la­rawan at artist’s sketch ng suspek na positibong kinilala ni Michael Mendoza, ang nakatatandang kapatid ng biktima.

Sinabi pa ni Michael na 101 percent na sigurado siyang ang nasa la­rawan sa press confe­rence ay siyang nakaalitan ng kanyang kapatid at siya ring ng pumatay dito.

Si Atienza umano ang siyang nagmamaneho noon ng Toyota Land Cruiser na may plakang AHA 3454.

Nabatid na nakarehistro ang sasakyan sa anak ng suspek.