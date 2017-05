Suportahan ang libreng edukasyon

Sumalang na sa third and final reading ang Senate version ng panukalang nagsusulong ng libreng tuition fee sa mga state colleges, unibersidad at technical schools na nasa ilalim ng pamamahala ng gobyerno­ habang aprubado na ang kahalintulad na panukala sa third and final reading sa Kamara.

Dahil dito inaasahang isasalang na ang panukalang nagsusulong ng libreng matrikula sa congressional bicameral conference upang mapag-isa.

Sa nasabing panukala o ang House Bill 5633, layon nitong palakasin ang Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Educaion o UniFAST na nauna nang isinabatas noong nakaraang 16th Congress.

Sa ilalim ng panukalang batas, ipagbabawal ang pagkolekta ng matrikula at iba pang school fees sa mga kuwalipikadong estudyante ng mga SUC at mga technical vocational schools.

Maglulunsad din ng Student Loan Program for Tertiary Education kung saan maaaring mag-loan ang mga mag-aaral sa ilalim ng UniFAST.

Nakakapanghinayang dahil hindi humabol ang panukala sa pagbubukas ng klase upang sana ay nakatulong sa mga nangangailangang estudyante sa kolehiyo.

Sana ay mas maraming estudyante ang nakapag-enroll at nakapasok sa kolehiyo sa darating na pasukan kung maagang sinuporta­han ang pagsasabatas ng panukala.

Magkagayunman ay umaasa­ pa rin tayong magtuluy-tuloy na ang pag-aapruba sa panukala­ upang mapakinabangan na ng mga estudyante.

Para sa amin, walang dahilan para maudlot ang pagpapasa ng panukalang ito na nagsusulong ng ­libreng matrikula dahil suportado ito ng kasalukuyang gobyerno.

Kaya sana dahil nariyan ang suporta ng gobyernong Duterte ay samantalahin ito ng mga Kongreso at ipasa na ang panukala upang mas maraming estudyante ang makapag-aral sa kolehiyo at resulta ­nito ay mas marami pa tayong mga kababayan ang makakapagtapos ng pag-aaral upang sa gayon kalaunan ay tutulong ang mga ito sa kani-kanilang pamilya.

Dahil tutulong sa pamilya ang mga nakapagtapos ng pag-aaral, mas marami tayong kababayan ang giginhawa ang buhay at resulta nito ay ang unti-unting pagbaba ng antas ng kahirapan.