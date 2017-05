SUPORTA SA TAX REFORM BILL NALALAGAS NA

Nalalagas na ang suporta ng mga kongresista sa isinusulong na tax reform package ng Duterte administration.

Ang head ng House committee on coopera­tives development na si AGAP Party-list Rep. Rico Geron ay nagbantang bawiin ang pagsuporta sa tax reform package ng pamahalaan sa oras na ipipilit umanong alisin ang tax exemption sa mga kooperatiba.

Paliwanag ng kongresista, supurtado umano ng kanilang grupo ang panukalang tax reform bill na isinusulong ng pamahalaan ngunit sa kondisyon na hindi alisin ang tax exemption sa kooperatiba.

“The compromise is that kung aalisin ‘yung provision to repeal the tax exemption of the cooperatives, then the coo­perative sector will be very supportive of this,” ayon kay Geron sa press briefing.

Isa si Geron sa tatlong kongresista na kumakatawan ng kooperatiba sa kamara.

Ang dalawa ay sina­ Reps. Anthony Bravo at Sabiniano Canama ng COOP-NATCCO Party-list.

Sa House Bill 5636, o ang substitute bill ng ilang tax reform measures ay itinutulak ang pagpapawalang saysay ng 12-percent value-added tax (VAT) exemptions sa ilang sektor kabilang ang kooperatiba.

Idinahilan ay ang pagkakaroon umano ng ‘leakage’ sa tax collection mula sa naturang sector, ayon na rin sa Department of Finance (DOF).

Samantala, sina Bayan Muna Rep. Carlos Zarate at ACT-Teachers Reps. Antonio Tinio at France Castro ay umatras na rin sa pagsuporta sa panukalang ibaba ang income tax rate na nakapaloob sa consolidated tax reform package.