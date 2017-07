Suporta sa modernisasyon

Wala nang makakaawat sa ipatutupad na Public Utility Vehicle (PUV) modernization program sa ilalim ng gobyernong Duterte.

Ito ay matapos na pagtibayin ng Department of Budget and Management (DBM) at Department of Finance (DOF) ang pagkakaloob ng ayuda sa may 28,347 public utility jeepneys sa buong bansa sa taong 2018.

Alinsunod sa plano, bibigyan ng tig-P80,000 subsidiya ng gobyerno ang may 28,000 mga jeep sa ilalim ng nasabing modernization program.

Ang nasabing pondo ay nakapaloob sa inilaang P2.2 bilyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) na siyang maaaring gugulin ng mga tsuper bilang equity sa ipapalit sa kanilang ipapasadang mga jeepney.

Nauna nang inilunsad ng Department of Transportation (DOTr) ang naturang programa para sa modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan sa bansa upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero.

Sang-ayon tayo sa isinusulong na modernisasyon sa pampasa­herong mga jeepney sa bansa dahil para rin ito sa kapakinabangan nating lahat.

Oo nga’t malaking pasanin ito sa mga operators at tsuper sapagkat katumbas nito ay pani­bagong bayarin kanya nga lamang dapat ding tingnan ng tatamaang sektor na ibayong ginhawa rin ang hatid nito sa kanila dahil iwas-sira na ang kanilang mga sasakyan kaya magiging swabe na ang kanilang araw-araw na pamamasada bukod pa siyempre sa malaking tulong ang magagawa ito sa ating kapaligiran.

Kaya sana ay tanggapin nang maluwag ng transport sector lalo na ng mga jeepney operators at drivers ang modernisasyong ipatu­tupad ng gobyerno dahil darating talaga ang panahong kailangan nang palitan ang kanilang mga kakarag-karag na mga yunit sapagkat kung hindi ay mas matinding panganib ang naghihintay sa nasabing uri ng mga sasakyan sa kalsada at sa publiko.