SUNSHINE, NAYURAKAN ANG PAGKATAO

CONGRATS sa PPL Entertainment, Inc. ni Perry Lansigan na nag-celebrate ng kanilang 8th anniversary kamakalawa.

Nagkaroon ng online Facebook Live Streaming, na tinawag nilang PPL Live na sinalihan ng ilang PPL talents.

Nakakaaliw ang interbyuhan sa kanila, at ang daming pasabog doon na nabunyag.

Doon sa PPL Live inamin ni Geoff Eigenmann na malapit na siyang maging ama.

Proud si Geoff na ibinalita sa lahat na nasa 36th week na ang ipinagbubuntis ng girlfriend niyang si Maya.

Si Maya ay alaga rin ng PPL na dating ka-tandem ni Migz Haleco.

Dagdag na kuwento ni Geoff, tahimik lang sila dati at hindi muna nila ito ini-reveal sa publiko.

Si Perry ang una niyang sinabihan nang nakumpirmang nagdadalantao si Maya. Itinago muna nila ito, at ngayon lang nila inamin dahil malapit na itong manganak.

“Ready to pop anytime. We’re very happy. We can’t be more excited,” sabi ng aktor.

Nu’ng araw ring iyun ay ipinost na ni Geoff ang mga kuha nila ni Maya.

“Just a couple more weeks my loves,” ang nasa caption nito.

Hindi na sinabi roon ni Geoff kung boy o girl ang magiging baby nila.

Baby boy ang tantiya namin base sa interbyuhang iyun kasama si Gabby Eigenmann.

Hindi rin napag-usapan kung ano ang kanilang balak pagkatapos manganak ni Maya. Maya kasalan na ba o tapos na?

***

Doon din sa PPL Live nag-react si Sunshine Dizon sa intrigang totohanan ang pananakit niya sa Ika-6 na Utos.

Nagkaisyu ‘yan noon sa kanila ni Ryza Cenon pero hindi ito sinagot ni Sunshine.

Hindi niya binanggit ang pangalan kung sino ito, pero sinabi lang niyang nasasaktan siya sa mga nagsasabing tinotohanan na nito ang pananakit sa ilang eksena sa top-rated afternoon drama niya.

“It’s a little frustrating and offensive for me na may balitang nananakit na ganyan, kasi hindi totoo yan,” pakli ni Sunshine.

“May nakarating sa akin na medyo hindi ko nagustuhan.

“Ayoko lang kasi siyempre, pagkatao ko na ‘yung nayuyurakan.

“Hindi ko lang nagustuhan. May mga bagay na you should also draw the line.

“Kasi, iba ‘yung trabaho lang, iba ‘yung pagkatao mo na ‘yung nayuyurakan sa mga ganyang balita.

“Kasi to be honest, wala naman akong ganyan. Wala akong ganyang ginagawa,” dagdag niyang pahayag.

Pinilit siya ni DJ Jhaiho na sabihin o kahit ibulong sa kanya kung sino ito, pero ayaw sabihin ng aktres.

“Hindi nakakayaman yan!” sabi lang niya.

Nagpapasalamat na rin si Sunshine sa tuluy-tuloy na suporta sa Ika-6 na Utos.

***

Kuwela ang tsika kay Angelika dela Cruz na inamin niyang merong isang aktor na dati niyang nakatrabaho na nagtanong sa kanyang kung daks ang isa niyang ex-boyfriend.

“Naloka lang ako! Nag-hang lang ako, day!” natatawang bulalas ng aktres.

Ayaw na niyang sabihin kung sino itong aktor, at kung sino ang ex-boyfie niyang lehitimong ‘daks’.

Matagal na iyun at sabi nga ni Sunshine, alang-alang na lang sa masayang samahan nina Angelika at ng asawa niyang si Orion, huwag nang sabihin kung sino.

Pinagtatawanan na lang nilang magkaibigan ang kuwentong iyun.

***

Ibinahagi na rin doon ni Gloc 9 na siya ang gagawa ng theme song ng Ang Panday ni Coco Martin.

Doon na rin nilinaw ni Ejay Falcon na wala siyang balak na lumipat ng GMA 7 kaya siya nagpa-handle sa PPL ni Perry Lansigan.

Kasali si Ejay sa teleseryeng The Promise of Forever na magsisimula ngayong Lunes sa ABS-CBN.