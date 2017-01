SUNSHINE, INIURONG ANG MGA KASO vs TIMOTHY

‘Masakit para sa akin na hindi ko

kayang ibigay ang gusto ng mga

anak ko… Ito na lang siguro ang

puwede kong gawin bilang ina!’

NANGYARI na ang inaasahan ng karamihan pagkatapos mag-public apo­logy si Timothy Tan sa asawang si Sunshine Dizon.

Isinumite ni Sunshine kahapon ang Affidavit of Desistance sa tanggapan ng Senior Prosecutor ng QC Hall of Justice.

Kasama niya ang kanyang abogadong si Atty. Reeza Singzon na isinumite at sinumpaan ang desistance.

Ibig sabihin, hindi na niya itutuloy ang kasong Rep. Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Children at ang Concubinage.

Simulang paha­yag ng Kapuso actress, “We’re dropping all the cases against my ex-husband Timothy Tan.

“Ang masasabi ko lang is ultimately I’m a mother, it’s sad that I won’t be able to give my children exactly what they want.

“Masakit ‘yun sa ­aking mga anak na hindi ko na kayang ibigay ‘yung dati at buuin ‘yung pamilya namin.”

Naging emotional na si Sunshine nang nabanggit ang mga anak dahil matagal na palang hinihiling ng mga anak nila na magkabalikan sila, pero hindi na nila ito ka­yang ibigay.

“Ang pinakapuwede ko lang mabigay ay ‘yung gawan ko ng paraan na hindi masira ‘yung relasyon ng anak ko sa tatay nila. So, that’s why we filed the desistance.

“I also want to make it clear that hindi pa rin po tapos ang laban. I think I owe it to myself already to be free of all these.

“I’m also filing na din for annulment.

“Marami pong bagay sa buhay na kailangan nating tanggapin na hanggang du’n na lang talaga.

“Ang importante sa akin ngayon is ma-save ko ‘yung konting maibibigay ko sa aking mga anak,” napapaluhang pahayag ni Sunshine.

“My children are really asking na… you know go back to how it was before, but I cannot give them that.

“In-explain ko lang na hindi na katulad ng dati, pero hindi naman nagbabago dahil Daddy pa rin nila si Tim.

“Mommy pa rin nila ako, family pa rin kami. ‘Yun lang, hindi na katulad ng dati,” lumuluhang pahayag ni Sunshine, na bida sa Kapuso afternoon drama series na Ika-6 Na Utos.

***

Aware si Timothy sa pag-file ni Sunshine ng Affidavit of Desistance, pero nilinaw niyang wala silang ganoong kundisyon kaugnay sa public apology ng estranged husband.

“I would like to believe na ginawa ni Tim ‘yan, na na-realize niya ang pagkakamali niya. I want to believe that that was the purpose.

“I see him with his children… na ‘yun nga, eh. Masakit para sa akin na hindi ko kayang ibi­gay ang gusto ng mga anak ko. Ito na lang siguro ang puwede kong gawin bilang ina,” gumagaralgal ang boses na sabi ni Sunshine.

Nilinaw na rin namin kay Sunshine na dahil sa pag-drop ng mga kasong isinampa kay Timothy, ibig sabihin eh damay na rito si Clarisma Sison, ang babaeng nasangkot sa kanilang hiwalayan?

“I was told by my lawyer not to say anything muna. Malalaman n’yo naman.

“Marami pa kaming hakbang na gagawin. Hindi pa kami tapos. Ang tinatapos ko lang today ang kasong inilaban ko kay Tim,” makahulugang pahayag ni Sunshine.

Narinig kasi naming may isinampa siyang hiwalay na kaso kay Clarisma, pero hindi pa kami sinagot ni Sunshine tungkol diyan.

Pagkatapos ng Desistance, ang Annulment na ang isusunod niyang i-file isa sa mga araw na ito.

Kaya siya napapaluha na napapag-usapan ito dahil alam niyang hindi ito ang gusto ng mga anak nila.

“Nasasaktan ako na bilang ina, hindi ko kayang ibigay ang gusto ng mga anak ko.

“Pero at the same time, these are also sort of like tears of joy because I know in my heart that I’m finally free.

“I want to be free. I want my freedom so okay na ako du’n. I’m releasing all the hurt and the pain, so okay na ako du’n,” pahayag ni Sunshine.