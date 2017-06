Sundalo sa Marawi ginaganahan sa suporta ng taumbayan — AFP

Sa gitna ng tuluy-tuloy na bakbakan sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at Maute terror group sa Marawi City, patuloy din umanong tumataas­ ang morale ng mga sundalong nakiki­paglaban.

Ayon kay Col. Jose Cuerpo ng 6th Infantry Battalion ng Philippine Army, kahit pagod ay nababakas pa rin sa mga mukha ng mga sundalo ang kagalakan dahil sa tinatanggap nilang suporta at maayos at sapat na pagkain mula sa mga nagmamalasakit na indibidwal.

Kamakalawa sa mismong Father’s Day ay umaabot sa 2,000 food packs na may lamang fried chicken, rice, mga prutas at juice ang natanggap ng mga sundalo maging ang mga nasa tinatawag na mga frontline.

Bukod sa mga pagkain, nakatanggap din ang mga sundalo ng mga ­liham mula sa mga indibidwal na nagpapahayag ng kanilang pagbati at pagsuporta sa pagsisikap ng mga sundalo na maibalik ang kapayapaan sa Marawi.

Sinabi ni Cuerpo na dahil sa suporta ng taumbayan, lalong tumataas ang morale ng mga sundalo para hindi tigilan ang pagpupursiging matapos ang gulong sinimulan ng mga teroristang grupo.

Samantala, nagbukas ang Armed Forces of the Philippines (AFP) ng dala­wang bank account para sa mga taong nagnanais magdeposito ng mone­tary assistance para sa pamilya ng mga sundalong namatay sa bakbakan sa Marawi City at sa mga ‘bakwit’ o pamilyang napilitang lumikas dahil sa gulo sa nasabing lugar.

“In response to the people ­expressing their desire to help Internally ­Displaced Persons (IDP) or eva­cuees and the families of our troops Killed-in-Action during the Rebellion in Marawi City, Special Accounts were opened by the AFP [at] the Land Bank of the Philippines for these purposes,” pahayag ni presidential spokesperson Ernesto Abella sa Mindanao Hour sa Palasyo kahapon.

Para sa pamilya ng sundalong napatay sa bakbakan sa Marawi:

Account name: AFP Marawi Casualty

Account number: 00000-552-107-128

Para naman sa mga bakwit o IDP:

Account name: Marawi IDP

Account number: 00000-552-107-136

“Donors may call or text LCDR Rose Abud at mobile number +63 928 264 3337. Let me repeat that +63 928 264 3337 to inform the AFP of such deposits made, the branch, the date, time, and [amount.]

She will maintain the records of donations and disbursements,” dagdag pa ni Abella.

Nilinaw naman ni AFP spokesperson Brig. Gen. Restituto Padilla Jr. na ang maiipong pondo para sa fallen soldiers ay hiwalay pa sa ipinagkakaloob na tulong ng gobyerno.