Sundalo at pamilya excited na sa HK trip

Tuloy ang Hong Kong trip ng ilan sa mga sundalong sumabak sa limang buwang giyera sa Marawi City.

Ito ang inigayag ni 1st Infantry Batallion ng Philippine Army Lt. Col. Christopher Tampus na nagsabing pito sa mga sundalong kababaihan sa kanilang tropa ang makakakamit ng bakasyon habang hotel accommodation naman ang ibibigay para sa mga lalaking sundalo.

“May programa po para sa mga kababaihang kasapi namin na bakasyon at para sa mga lalaking sundalo ay hotel accommodation, yan ang naririnig namin na soon to avail,” pahayag ni Tampus.

Sinabi ni Tampus na excited na ang kanyang mga sundalo, lalo na’ narinig nila kasama ang kanilang pamilya.

Samantala, sinabi ni Tampus na wala silang nakikitang problema sa maikling pahinga na ipagkakaloob sa mga sundalo ng 1st Infantry Batallion na kakauwi lamang sa Maynila mula sa bakbakan sa Marawi City.

Ayon kay Tampus, sanay naman na mag-adjust ang kanilang hanay at kahit saan sila ipadala ay tiyak na tatrabahuhin nila ito.

Una nang inanunsyo na nakatakdang tumulong ang 1st IB sa pagbibigay ng seguridad sa gaganaping 31st ASEAN Summit dito sa Pilipinas sa susunod na buwan.

Sila nakatokang magsisilbing ‘augmentation force’ ng Presidential Security Group pero sasailalim din sila sa training kasama ang mga miyembro ng Australian Armed Forces.