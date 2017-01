SUMBATAN NA!

Mistulang humantong na sa sumbatan ang magkaibang pananaw nina Senate Majority Leader Vicente ‘Tito’ Sotto at ni National Youth Commission Chair Aiza Seguerra sa isyu ng condom nang ipaalala ng senador ang pinanggalingan ng kanilang dating alaga sa Eat Bulaga.

Sumbat kahapon ni Sotto, lumilitaw na mas nanaig kay Aiza ang pagiging isang bagitong politiko sa halip na makinig sa mas may karanasan at kaalaman sa usapin.

“Baka nakalimutan na niya kung saan siya ga­ling siguro. Mas nana­ig sa kanya ‘yun pagka-bagitong politiko,” pasa­ring ni Sotto kay Aiza.

Si Aiza ay nakilala matapos itong sumali sa Little Miss Philippines sa edad na tatlong taon. Nakitaan ng potensyal dahil sa pagiging bibo at sa kanyang karisma sa publiko kaya naging mainstay sa Eat Bulaga si Aiza kahit naging runner-up lamang ito sa Little Miss Philippines.

Hanggang sa lumaki at pansamantalang nawala sa showbiz, nanatiling malapit sa pamilya ni Sotto at sa buong Eat Bulaga si Aiza.

Hindi man direktang sinabi ni Sotto subalit halata ang sama ng loob nito kay Aiza.

Nag-ugat ang iringan ng dalawa dahil sa pagtutol ni Sotto sa plano ng Department of Health (DOH) na pamumudmod ng condom sa mga ­estudyante.

Mahigpit na binabatikos ni Sotto si Health Secretary Paulyn Ubial.

Sabi ni Sotto, hindi niya alam kung saan kumukuha ng impormasyon ang DOH chief partikular sa paglobo ng HIV na sinasabing dahil sa sexua­l contacts ng mga estud­yante. “I do not know where they get their statistics but the rise in HIV has never been attributed to sexual contact between students. The lead reason up to now is MSM (men having sex with men),” ayon sa senador.

Kinampihan naman ni Aiza ang DOH secretary at sa isang statement sa Facebook, sinabi nito na ang pagtaas ng mga kaso ng HIV/AIDS sa kabataan at laganap na teenage pregnancy ang sanhi kaya maraming kababayan ang naghihirap.

“Matagal ng ipinagpa­liban ang pagpapatupad ng RH dahil sa ‘beliefs’ ninyo and look where it has brought us. You say ‘it’s insensitive to dismiss the sentiment of a conservative culture just because they failed to implement effective health programs.’ We have an epidemic here, a youth epidemic,” paha­yag ni Aiza.

“Hindi po ito haka-haka, Mr. Senator. These are facts. Based on ­science and research,” pahayag ni Aiza.

Nilektyuran naman ng senador ang dati niyang alaga sa pagsasabing kahit magsuot ng condom ang isang high school student, hindi siya makakasiguro na hindi sila mahahawaan ng HIV/AIDS.

“Besides, for their information, HIV is smaller than the pores of condoms which can only prevent pregnancy. Scientifically proven­… I suggest they buy themselves some time to read and study before you speak about serious ­issues that men like me have been championing for decades,” dagdag pa ni Sotto.