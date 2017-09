Sumablay na pasikat

Mukhang na-miss ng transgender na may panga­lang Maria Sofia Love ang kanyang pagiging internet sensation noon sa pa-model-model niyang “Para sa ekonomiya! Pak!” kaya nag-isip siguro siya ng ibang paraan para mapansin uli ng netizens.

Sa isang banda, mukhang umubra naman ang pakulo ni bading dahil nag-viral ang kanyang latest video. Iyon na nga lang, sandamukal na makabayang Pinoy ang nagalit sa kaniya at pati ang National Historical Commission of the Philippines (NHCP) eh hina-hunting siya.

Aba’y bakit ba naman hindi iinit ang ulo mo sa ba­ding na ito, mantaking mong bastusin ang pambansang awit ng Pilipinas na ‘Lupang Hinirang’.

Noong mga kalagitnaan ng 2015, naging bukambibig ang pangalan ng bading na ito dahil marami ang natuwa sa kanyang mga video post na nagmo-mode­l at hihirit ng linyang, “Para sa ekonomiya! Pak!”

Dahil sa pagiging sikat niya sa social media, ilang TV station pa ang nag-interview sa kanya at naging guest pa sa ilang programa. Pero pagkaraan ng ilang buwan, nawala na sa sirkulasyon.

Sa mga lumabas na panayam, sinasabi niyang mo­delo siya at isang Pinoy. Pero wala pang makapagsabi kung ano talaga ang nationality niya o kung saang planeta ba siya nagmula.

Hanggang sa isang araw, aba’y sikat na naman sa kaniyang video post sa social media. Habang nakasuot ng high-cut bathing suit na kitang-kita ang singit, pinatugtog niya ang ‘Lupang Hinirang’.

Siguro puwede mong palampasin ang suot niyang bathing suit kung maayos ang tindig niya habang tinutugtog ang pambansang awit at nakalagay sa kaliwang dibdib ang kanyang kanang palad. Pero hindi mga tsong!

Ang ginawa niya, nagkukumpas, pasayaw-sayaw at pahawak-hawak pa sa kaniyang ‘birdie’ na hindi mo malaman kung tinalian lang o pinatapyas na at patawa-tawa pa. ‘Di natin alam kung ano ang natira nito.

Kung noon nga eh lagi nating inaabangan ang mga kumakanta ng pambansang awit sa mga laban ni Pacquiao kung may binabago ba o tama sa tono, tapos si bading eh gagawing katatawan ang ‘Lupang Hinarang’.

Dapat na hindi lubayan ng NHCP ang gina­wang ito, dapat alamin sa Department of Foreign Affairs kung ano talaga ang kanyang tunay na katauhan. Kung hindi siyang kusang magpapakita para harapin ang reklamo, dapat kanselahin ang kanyang pasaporte at ideklarang persona non grata.

Panahon na rin siguro para aprubahan na ng Kongreso ang batas na nagpapataw ng mas mabigat na parusa sa mga bumabastos sa watawat at pambansang awit ng bansa. Sa ngayon kasi, P5,000 hanggang P20,000 lang ang multa at kulong ng hanggang isang taon [malamang na hindi na ipatutupad] ang parusa sa mga mokong na wala na siguro sa dugo ang pagiging makabayan.

Baka may magsabi na nagpapatawa lang o nais lang magbigay ng aliw kaya niya nagawa ang natu­rang kabastusan sa pambansang awit. Pero magkaganun man, dapat pa rin siyang maturuan ng leksyon at nang hindi na pamarisan ng iba. Pak! at dapat ganern! ang mangyari. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.” (Twitter: follow@dspyrey)