Sub-standard na bakal nakalusot

Binalaan ng grupong consumer watchdog ang publiko sa posibleng pagbili ng mga sub-standard na mga construction materials sa merkado matapos na ma­diskubre ng United Filipino Consumers and Commuters (UFCC) na pinayagan na maibaba sa barko ang mga steel bar na hindi nakapasa sa standard ng Department of Trade and Industry (DTI).

Napag-alaman ng UFCC na noong December 19, 2016, tinatayang nasa pitong trak na 280 metric tons na mga kuwestyunableng mga steel bar ang naibaba umano mula sa port ng Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA).

Ang mga nasabing steel bar ay pinapa-recall ng Import Commodity Clearance (ICC) ng DTI pati na rin ng Bureau of Philippine Standards (BPS) noong December 8, 2016.

Ayon sa pangulo ng UFCC na si Rodolfo ‘RJ’ Javellana Jr., nasopresa ito nang mangyari ang pagpapalabas ng mga steel bar kahit na mayroon silang pormal na reklamo upang pigilan ang pagpasok sa bansa ng mga sub-standard na mga bakal sa Bureau of Customs (BOC).

“This incident is very unfortunate. Despite our formal representations to BOC and SBMA questioning the alleged substandard steel rebar shipment at the Subic Port part of it was released last Monday,” reklamo pa ni Javellana.