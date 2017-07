UP STUDENT LUMAKLAK NG ASIDO!

By Nonnie Ferriol

“Sorry kung pinatagal ko pa ito. Sana ma­ging masaya na kayo.”

Ito ang madamda­ming paghingi ng tawad ng isang graduating college student ng University of the Philippines (UP) sa Diliman, Quezon City sa kanyang suicide note bago nagpakamatay sa pamamagitan ng umano’y pag-inom ng asido sa kanilang tinitirahan sa Brgy. Tandang Sora, Quezon City, kamakalawa ng gabi.

Sa report ng Criminal Investigation Detection Unit (CIDU) kay QCPD Director Chief/Supt. Guillermo Lorenz­o Eleazar, nakilala ang biktima na si Daniel Paningbatan y Caylaluad, 22, estudyante, at naninira­han sa 49-Daisy St., Delnatia Ville 1, Banlat, Tandang Sora.

Napag-alaman din base sa pahayag ng kamag-anakan ni Paningbatan na 4th year graduating student na ito sa BS. Physics.

Ayon sa imbestigasyon ni PO3 Julius Cesar Balbuena ng CIDU, nadiskubre ang pagpapa­kamatay ng biktima ng mismong kapatid nito na si Dave Paningbatan dakong alas-siyete ng gabi sa loob ng kanilang comfort room nang makita itong nakahandusay sa tiles na sahig.

Sa naging pahayag kay PO3 Balbuena, ni Elvira Paningbatan, ina ng biktima, bago ang insidente ay iniwan niya ang anak na mag-isa sa kanilang bahay dakong alas-11:00 ng umaga para pumasok sa kanyang trabaho.

At labis umano silang nag-aalala pag-uwi kinagabihan dahil sa kabila umano ng kanilang malakas na katok at tawag sa biktima ay hindi ito sumasagot para magbukas ng pinto.

Dahil dito napilitan ang mag-inang Elvira at Dave na puwersahang buksan ang naka-lock na pintuan. At nang mabuksan, agad umanong napansin ng huli ang papel sa kanilang center table, ang suicide note ng biktima. Hanggang sa ma­diskubre ang bangkay ng biktima sa loob ng comfort room.

Sa kabila nito at sa kagustuhang mailigtas pa ang anak ay mabilis itong isinugod sa pinakamalapit na Metro North Hospital subalit idineklara itong dead on arrival.

Sinabi rin sa mga awtoridad ng mag-inang Pa­ningbatan, na sa kanilang pagkakadiskubre sa biktima ay nakita rin ang isang bukas na plastic box ng Oxalic Acid at isang plastic tumbler na mayroon kulay puting powder na nakapatong din sa kanilang center table.

Sa pagsisiyasat, lumilitaw na ang Oxalic Acid, isang uri ng kemikal na ginagamit na panlinis tulad ng pagtanggal ng mga kalawang at iba pang uri ng mga maruruming bagay.

Walang naging paha­yag sa pulisya ang Ina at kapatid sa kung ano ang tinutukoy na problema ng biktima sa suicide note nito, kung bakit humihingi ng sorry at kung bakit nagawa nitong magpakamatay.