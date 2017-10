“You are stronger than depression…” – Nadine Lustre

Napakasakit, lalo na sa isang magulang ang nangyari sa ikala­wang kapatid ni Nadine Lustre na lalaki, si Isaiah Lustre na base sa mga nauna ngang police report na lumabas ay 16 taong gulang pa lamang.

Noong araw na ‘di umano ay nag-suicide ito, base sa report na lumabas ay may nakapagbalita na agad sa amin, pero hindi namin maisulat dahil wala pa talagang anumang bali­tang lumalabas tungkol dito, maging sa Twitter o Instagram account.

Pero sa araw na ‘yun, tila may ilang fans sina Nadine at James Reid na may alam na pero hindi nila sinasabi. Hanggang sa ‘Prayers for Nadine and her family’ lang ang pinu-post nila.

Si Nadine ay nag-post ng IG stories na lyri­c sa kanta ng Cold Play na Everglow that goes, “But the changing of the winds, and the way waters flow life as short as the falling of snow and now I’m gonna miss you I know.”

Dahil sa balita, ikinu-konek na posibleng ang naturang kanta raw ang nararamdaman ni Nadine sa pagkawala ng kapatid.

Habang isinusulat namin ito, wala pa ring lu­malabas na detalye, o kumpirmasyon mula sa pamilya sa kung ano ba talaga ang nangyari at kung totoo ba ang lahat ng naglalabasang balita.

Sinubukan din na­ming tumawag sa VIVA para makaalam pa ng ilang detalye, pero wala pa rin silang masabi at siguradong nirerespeto kung gusto ng pamilya ni Nadine ng privacy sa ganitong pagkakataon.

Dalawang araw naman na hindi napapanood si Nadine sa It’s Showtime. Noong Lunes na nangyari nga raw sa ka­patid nito at noong Martes kung saan, lumabas na ang balita.

A source told us na naging emosyunal si Nadine sa hindi inaasahang pangyayari, pero natuwa ang mga fans niya sa ipinapakitang tapang ng isa sa mga Prinsesa ng VIVA.

Wala man post sina James at Nadine, pero ang kapatid ni James na si Lauren Reid ay nag-post sa kanyang Instagram account. Ipinost nito ang extreme work-out nilang tatlo sa Casa Reid.

Ilan sa mga fans nina James at Nadine ang nagpasalamat kay Lauren for taking care of Nadine raw lalo na raw ngayo­n na kailangan nito ng karamay.

Sabi rin ng IG user na @serrano1204.bs, “Thanks @laurenreidabook we need this in times like this… one of the many reasons why I love Nadine ‘di pabebe. She is strong.”

Makikita rin sa pinost na video ni Lauren na nakangiti man si Nadine, pero halatang napakalungkot ng mata. Nag-post din si Nadine sa IG stories niya ng bago na #keepgoing.

Kasunod din ang IG ­story nito na ‘You are stronge­r than depression’

Ilan na sa mga kaibigan nila ang nag-repost nito at nag-hashtag ng keep ­going kabilan­g na sina James at Lauren Reid at Gab Valenciano sa kanilang IG stories.