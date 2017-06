Street dwellers sasagipin sa Maynila

Magpapatupad ng 24-oras na ‘rescue mission’ ang mga tauhan ng Manila Police District (MPD) para sagipin ang mga street dwellers sa kahabaan ng Roxas Boulevard.

Ayon kay Manila Mayor Joseph ‘Erap’ Estrada, magpapatupad ng foot at mobile patrols sa kahabaan ng Roxas Boulevard para itaboy ang mga nagkalat na street dwellers.

“No, we don’t treat them as criminals to be arrested. We are taking them out of the streets so we could give them safer shelter, food, and medicine that they need,” paglilinaw ni Estrada.

Inatasan na ni Estrada si Manila Department of Social Welfare (MDSW) chief Nanet Tanyag na bumuo ng mga grupo na magpapatrolya sa Roxas Boulevard gayundin sa Kalaw Street, P. Burgos Street, Taft Avenue, Liwasang Bonifacio at iba pang lugar sa tourist belt.

Binigyan-diin ni Estrada na pabalik-balik lamang ang mga street dwellers kapag walang awtoridad, kasama rito ang mga mga Badjao, Mangyan at ibang miyembro ng tribo na nanghihingi ng limos sa lungsod.

Nitong Abril lang, umabot sa 643 street dwellers ang na-rescue ng MDSW. Mula Enero naman ay nakakuha sila ng kabuuang 2,075 na taong-kalye at karamihan dito ay hindi mga taga-Maynila.