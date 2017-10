Stock market nagsara sa tigil-pasada

Hindi lang ang mga mananakay ang naapek­tuhan ng isinagawang tigil-­pasada ng nagprotestang jeepney drivers­ dahil tumigi­l din kahapon ang kalakalan sa Philippine Stock Exchange (PSE).

Suhestiyon tuloy ng iba, kasuhan ng economic sabotage ang nagprotestang jeepney drivers, baga­y na sinegundahan ni Transportation Secretary Arthur Tugade.

Sinabi pa ni Tugade na madamot at makikitid­ ang utak ng mga nag-protestan­g jeepney drivers­ sa usapin ng mo­dernisasyon ng public utility vehicles.

“They are selfish and small minded…we want the Filipino public to be safe and have better transport system. Change is hard but must be done.” diin ni Tugade bilang sagot sa text message ni Vivian Lopez, ng Philippin­e Stock Exchange­ (PSE).

Unang pinadalhan ng mensahe ni Lopez si Tugade ng, “Piston should be charged economic sa­botage imagine us losing business today? Change their old jeeps that’s good for the environment. Ty.”

Minaliit naman ni Manila Mayor Joseph Estrada ang unang araw ng transport strike dahil hindi naman apektado ng tigil-pasada ang biyahe ng mga jeep sa lungsod.

Ayon sa alkalde, iilan lamang ang nagprotesta sa Maynila at wala ring mga pasaherong stranded dahil sa tigil-pasada, kahit pa noong rush hour ng umaga dahil maraming pampasaherong jeep ang pumasada at nagkaloob pa ng mga libreng sakay ang lokal na pamahalaan gayundin ang Metropolitan Manila Development Authority (MMDA)

Kinumpirma naman ni Southern Police District (SPD) director, Chief Supt. Tomas Apolinario­ Jr. na ramdam ang tigil-­pasada sa Lungsod ng Makati kung saan hanggang alas-tres ng hapon ay 13 ruta ang wala pa ring biyahe at marami sa mga ito ay nagmumula sa Guadalup­e at Ayala­. ­Apektado rin ang dalawan­g ruta sa Pasay City at isa sa Las ­Piñas City.