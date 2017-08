‘Stella’ ni Bela, natengga sa Star Cinema

HAVEY: Ngayon ang ­huling araw ng Pista Ng Pelikulang Pilipino. Sa huling hirit ng Film ­Development Council of the Philippines, heto ang puwedeng asahan ng mga tao sa pagpanood ng 12 pelikulang lahok…

May iba’t ibang ­pelikula sa iba’t ibang audience na iba-iba rin ang trip.

1. Salvage — A different kind of horror. It will take you for a ride.

2. Hamog — Para sa mga mahilig sa mga ­pelikulang may social relevance. Gritty. Superb acting from the cast.

3. Paglipay — A different kind of romantic drama. Simple. Pero damang-dama ang hugot.

4. Pauwi Na — A different kind of family roadtrip. Masaya. Malungkot. Masakit. Pero lalabas kang may pag-asa.

5. Triptiko — Medyo weird pero lakas sa trip.

6. Star na si Van Damme Stallone — Heartwarming family drama na punung-puno ng puso.

7. Birdshot — Alternative sa mga Pinoy audience na Hollywood films lang ang pinapanood. World-class ang sensibi­lity ng film pero very ­local ang story.

8. Manananggal sa Unit 23B — Great visuals. Hugot horror romance. Panalo ang soundtrack.

9. Bar Boys — Sa mga gustong mag-reminisce sa college days, heto ang pelikulang para sa inyo. From terror teachers, to failing grades.

10. AWOL — Sa mga sabik sa action films. Believable and solid performance as a sniper ni Gerald Anderson.

11. Patay Na si Hesus — Hilarious and a new kind of comedy by this super quirky family on a road trip.

12. 100 Tula para kay Stella — You will never­ see romcoms the same way again.

At noong Thanks­­gi­ving Party noong Linggo, heto ang update ga­ling sa FDCP mismo, “Pista ng Pelikulang Pilipino reached its goal! As of last night, Aug. 20, box office results reached 96 million and counting!!!”

Cinemas have set a 100M target at mukhang bago magtapos ang Pista, with the support of ­everyone, maaabot ang target na ‘yun!

Kasabay nito, nagbigay ng tatlong special award sa mga pelikulang kasali sa PPP.

Critics’ Choice — Birdshot;

Jury’s Choice — Patay Na Si Hesus;

Audience Choice — 100 Tula Para Kay Stella (na ang sabi-sabi ay ­naka-P60M).

Mukhang kahit tapos na ang isang linggong PPP, malamang na ma-extend ang topgrossers na 100 Tula Para Kay Stella at Patay Na Si Hesus.

***

WALEY: Speaking of 100 Tula Para Kay Stella (starring Bela Padilla & JC Santos), alam n’yo bang katulad ng blockbuster hit na Kita Kita, in-offer din ito at natengga sa Star Cinema?

But there must be a greater and better fate for this film that it was brought to Viva which made it a reality.

Isa ito sa passion projects ng mahusay na batang direktor na si ­Jason Paul Laxamana who is so in demand now.

He is doing a movie with TRex Film (producer­ of Patay Na Si Hesus and Deadma Walking) na isang musicale called Bakwit Boys.

Meron din siyang­ ­kaka-storycon lang na pelikula with Zanjoe Marudo and Rhian Ramos called Fallback for CineKo Productions.

Nakapila rin ang ­Regal project ni Direk Jason na So Connected.

May isa pang nakaambang project para sa kanya ang Star Cinema na isa rin sa mga unang nagtiwala sa kanya ng malalaking pelikula.

The thing with Direk Jason, kuha niya ang makabagong sensibilities na tanggap ng lahat ng audience ng kahit anong social class.

We will continue to be supportive of ­Direk Jason’s film output na totoong-totoo at malinaw ang talaban ng mga ka­rakter sa ­lipunan, lalo na sa kanyang pinagmulang lalawigan ng Pampanga.

***

For your comments, opinions and contributions, you can DM me on IG and tweet me at @iamnoelferrer.