START TO FINISH

Mga laro ngayon (Ynares Center, Antipolo)

3:00 p.m. – Star vs. Meralco

5:15 p.m. – SMB vs. TNT

Swak sa quarterfinals ang Alaska Aces matapos kalampagin ang Phoenix Fuel Masters 106-85 kagabi sa PBA Philippine Cup eliminations sa Cuneta Astrodome.

Nagtulong sa opensa sina Vic Manuel at Kevin Racal na nagtala ng 21 at 20 points para i-angat ang karta ng Aces sa 6-4 at isalo sa TNT KaTropa sa second spot.

“Can’t ask much more than that,” wika ni Aces coach Alex Compton pagkatapos ng panalo at sa ipinakitang tikas ng mga bataan mula umpisa hanggang dulo.

Pasok na rin sa quarters ang Fuel Masters (6-5) pero krusyal sa kanila ang laban dahil sa paghahabol sa twice-to-beat advantage sa susunod na round.

Nag-ambag si RJ Jasul ng 14 markers at six assists para sa Alaska.

San Miguel Beer pa lang ang nakasisiguro ng twice-to-beat sa 9-1 record at hindi na mababaklas sa unahan.

Si Matthew Wright ang bumida sa opensa ng Phoenix sa nirehistrong 18 points at eight boards.

Sinagasaan agad ng Aces ang Fuel Masters sa first two quarters, hawak ang 60-42 bentahe sa halftime.

Iningatan ng Alaska ang naipon na lamang, nakipagpalitan ng puntos sa third para manatili ang malaking agwat papasok ng fourth 82-65.

“I thought we defended a lot better, our energy was there. The guys played really hard,” dagdag ni Compton.

Umarangkada ng 11-2 run ang Alaska sa pagbubukas ng first canto pero kumapit agad ang Phoenix, 16-14 matapos isalpak ni Norbert Torres ang two-point jump shot may 2:15 minuto pa bago ang second quarter.

Sa second period kumalas nang todo ang Alaska, nasa unahan 27-22 nang humarurot ng 22-8 run tungo sa 49-30 lead sa layup ni Racal.