Starlet stud, hiniwalayan ng GF at gay lover

WEHHHHH: Of course, malakas ang bulung-bulungan sa showbiz tungkol sa starlet stud na hiniwalayan muna ng kanyang girlfriend dahil sa pagiging likas at wagas na pagsisinungaling.

Pagkatapos nito, hiniwalayan din siya ng kanyang gay lover dahil sa nakaririmarim na natuklasan nitong pagpatol sa isang transgender na pinahanap pa nito para pagparausan.

Tila expert siya na magpasakay sa mga ba­ding na nahuhulog sa kanya.

Ngayong natauhan na ang mga taong niloko niya, saan kaya pupulutin itong starlet stud na ito na nagkakaroon lang ng assignments dahil sa pinagpalang kamay ng mga bading?

Sooner than later, mapapasama na ito sa listahan ng ating Gems Diva ng YOU’LL NEVER MAKE IT!

He never did naman!