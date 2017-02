STARLET, NAPASUBO

POGILICIOUS model na naging aktor, kinababaliwan ng mga girl at pa-girl.

Dahil ito ang truliling may JUMBO HOTDOG, KAYA MO BA ‘TO?!

Noong model/endorser pa siya ng isang sikat na underwear, nasa kanya ang titulong Mr. Felix Bakat Universe, as in dumudungaw ang ulo ng kanyang kargada diyes na nota.

Sa fashion show, sa kanya nakatutok ang mga pokpokitang girl at mga bading na laway na laway.

Na-chisms pa ito na jinowa ng yayamaning joklita kaya inggit much ang mga beki at girly.

Nag-showbiz din si kuya pero ang role niya, laging nakahubad at brief lang ang suot.

Hanggang nag-semi La Ocean Deep na siya at pinatos ang mga cheapie-cheapie bang-bang na sexy movies.

Sa isang pictorial, present ang buong cast including si model na tarugs.

May gustong ipagawa si producer sa mga bida. Dapat, may pasilip si leading lady at may pabukol si pogilicious model.

Eh noong time na iyun, wala sa mood si kuya.

Kahit nagkulong na si kuya sa comfort room at kumanta ng theme song ng BATIBOT, wah effect!

Kaya lumabas na siya at binulungan ang produ na hindi siya tinatayuan.

Tamang-tama, duma­ting ang isang starlet na dead na dead kay yummylicious model.

Nagka-idea si produ at binulungan ito na paligayahin si model na nahihirapang tigasan.

Hindi pa natatapos ang bulungan, um-oo na agad si talanding starlet at hinila ang tsalap-tsalap na model sa CR.

Doon naganap ang concert ni ate.

Ginawa niyang mikropono ang mataba at malaking ari ni model.

Ginalingan niya!

After 10 minutes, lumabas na sa CR si kuya at halos umalagwa ang hotdog niya sa brief.

Natapos ang pictorial na basambasa si bidang babae, pati mga vaklah sa paligid na halos panawan ng ulirat sa scandalicious bukol ni model.

Pero sorry sila!

Matapos ang nakaka-L na litratuhan, dumiretso si kuya sa CR dahil nandoon pa si starlet at hinihintay ang pagbabalik ni kuya para tapusin ang pagsubong inumpisahan.