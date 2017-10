Star tumirik!

Game 2 bukas (Sta. Rosa Multi-Purpose Complex)

7:00 p.m. — Meralc­o vs Star

Isang grupo ng mga gutom at uhaw na Bolts ang nagtulong-tulong para gapiin ang Star 72-66 kagabi sa umpisa ng kanilang PBA Governors Cup semi­finals sa Alonte Sports Arena sa Biñan.

Si Allen Durham, tinirahan ng game at finals-winning three-pointer ni Justin Brownlee ng Ginebra sa sixth game ng Finals ng parehong conference noong isang taon, ay nagtala ng 23 points at ganoon ding karaming rebounds, bukod sa isang krusyal na defensive play sa dulo.

Si Jared Dillinger, absent sa nasabing finals dahil sa hamstring injury, ay nag-ambag ng 15 points, walo rito sa fourth quarter na tinuldukan ng tres na nagtabla sa 66 at sinundan ng isang drive na tuluyang nagluklok sa Meralco sa unahan.

Apat na puntos lang ang ginawa ni Garvo Lane­te pero sinupalpal si Jio Jalalon bago sinelyuhan ang laro ng dalawang free throws para sa huling tala na nagbigay sa Bolts ng pondo sa best-of-five series.

Ang ending ay malayo sa inaasahan pagkatapos umpisahan ng Star ang laro sa 20-3 run at mukhang nalampa­san ng Hotshots ang banta ng Bolts nang muli silang magtakda ng 64-53 lead, 5:24 na lang.

Pero hindi bumitaw ang Meralco, dahilan para sayangin ang 15 points at six rebounds ni Jalalon at ang tig-11 points nina Paul Lee at Ian sangalang.

Sixteen rebounds at seven points ang ginawa ni Star import Kris Acox ­pagkatapos makargahan ng foul trouble. Ang malala­, nagpasa siya sa isang hindi nakatingin­g Marc Pingris na nagin­g daan sa huling triple ni Dillinger.