STAR NAKAUNA

Best-of-7 Semi­finals-2 Game 1 result:

Star 78, Ginebra 74

Game 2 bukas: (MOA Arena)

5:00 p.m. — Ginebra vs. Star

Hindi naging sagabal para sa Star ang malubog ng 10 points ng anim na beses sa second quarter upang matungga pa rin ang Ginebra, 78-74, at sungkitin ng third seeded ang 1-0 lead sa seventh seeded rival sa kanilang PBA Philippine Cup semifinals-2 Manila Clasico kagabi sa Smart Araneta Coliseum.

Unang nabaon sa 24-14 tapos ng 3-point shot ni Chris Ellis sa 9:56, at huli sa 37-27 sa 2-pointe­r ni Japeth Aguilar may 7:02 sa gameclock. Pero tinyaga ng Star sa rally­ tungo­ sa come-from-­behind victory at maibawi ang Christmas Day elimi­nations defeat sa Philippine Arena, 86-79.

Hinirang na co-best player of the game si Paul Lee na binalikat ang opensiba sa second half at overall na rin pa-game-high 18 points, five ­rebounds at assist, at ang bumangka sa depensang si Marc Pingris na may three blockshots, three steals, at 12 rebounds pang babaw sa nine points.

Naitulos ang seven-game winning streak — apat sa elims at dalawa sa quarterfinals kasama pa ito, itatarak ng winning quintet ang 2-0 lead sa race-to-4 win playoffs sa pitada ng Game 2 bukas ng alas-singko ng hapon sa Mall of Asia Arena.

Sa hirap na dinaanan, kailangan mas mapaka­yod pa ni Chito ­Victoleto ang kanyang mga manok laban sa most popular ballclub na reigning ­Governors’ Cup champion.

“It’s all about our team effort, team defense. I told them that it’s very close in the end and we need that mental toughness in order for us to win this game. Our emotions, our composure kailangan talaga.We need to play with a proper mindset,” giit niya.

“Si Paul Lee and Marc Pingris they have a big heart, even the whole team. May swerte at meron­ na ring hardwork,” hirit pa ng Hotshots coach. “It’s a grinding series at sabi ko sa kanila we have to stay together.”

Pinangunahan ni Japeth Aguilar ang may apat na naka-twin digits sco­ring sa Gin Kings sa kanyang 11, pero wala nang nakapuntos sa team mula sa triple ni LA Tenorio para dumikit ang Ginebra sa 76-74 sa final 1:35 bago ang pam-final tally basket ni Lee sa last 26 seconds.

Ang iskor:

Star 78 — Lee 18, Barroca 17, Pingris 9, Sangalang 8, Maliksi 7, Jalalon 6, Reavis 5, Melton 5, Dela Rosa 2, Ramos 1, Brondial 0.

Ginebra 74 — Aguilar 11, Ellis 12, Cruz 10, Mercado 10, Tenorio 8, Thompson 7, Ferrer 7, Marcelo 5, Mariano 4.

Quarters: 14-19, 37-38, 60-58, 78-74.