Standhardinger matatagalan pa

Sigurado na si Christian Standhardinger na magiging top pick overall sa PBA Rookie Draft ngayong hapon umpisa alas-kuwatro sa Robinsons Place-Manila.

Maliban kung biglang magbago ang isip ng San Miguel Beer, magpa-pass sila kay Standhardinger sa No. 1. Si Kiefer Ravena, mukhang nakatali na rin sa NLEX sa No. 2.

Pero sakaling mapormalisa ang pagtapik kay Standhardinger, mukhang matatagalan pa bago makita ng PBA fans ang tikas na nakapaloob sa kanyang 6-foot-8 frame na makikipagbanggaan sa veterans ng pro league.

Nakatali pa ang Fil-German sa Hong Kong team na kumuha sa kanya para maglaro sa ASEAN Basketball League.

Noong Draft Combine nga, wala si Standhardinger. Pero excused naman daw siya.

Siya mismo ang nagsabi, may live contract siya sa Hong Kong.

Tweet noong Oct. 23 ni Standhardinger (CStandhardinger): “Hi guys, Everything is good! It is understood that I am officially under contract in Hong Kong, so I could not be at the PBA Draft Combine.”

Kung may live contract, p’wede kayang i-buyout? O hihintayin na lang muna na matapos ang ABL bago siya tumawid sa PBA? Ilang buwan naman kaya ang hihintayin?