Stags nagpaulan ng 3s

By Elech Dawa

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Pinaypayan ng San Sebastian Stags ang paghahabol sa Final Four ng NCAA 93 matapos kubabawan ang College of St. Benilde 73-61 sa second game sa FilOil Flying V Arena sa San Juan kahapon.

Sinuwag ng Baste ang pang-anim na panalo kontra anim ding talo para akbayan ang Letran at EAC sa fourth spot.

Nagliyab ang Stags sa labas ng arc pagpasok ng fourth period para ipagpag ang makulit na Blazers na nakipagsabayan sa first three quarters.

Anim na 3-pointers ang ipinasok ng San Sebastian sa final stanza, apat dito mula kay Renzo Navarro kabilang ang dalawang magkasunod para ilayo ang Stags 70-52 kulang 3 ½ minutes na lang.

“Kahit sino naman sa amin, if given those shots, titira talaga. ‘Yun yung key ng panalo namin, hindi nila alam kung sino ang puputok,” lahad ni SSC coach Egay Macaraya.

Nagpaulan ng 13 3s ang Stags, lima rito kay Navarro tungo sa 16 points. Umayuda ng 11 points at 11 rebounds si Michael Calisaan.

Laglag sa 3-9 ang Blazers, pinangunahan ng 15 markers ni Clement Leutcheu.