Stable ang liderato ni Koko — Loren

Nananatiling matatag ang pamumuno ni Senate President Aquilino Koko Pimentel III sa kabila ng bantang pagpapatalsik sa kanya sa puwesto ni Senador Antonio Trillanes IV, ayon kay Senodora Loren Legarda.

“I think he has a very stable form of leadership. the SP, tempore and majority leader they are working very hard,” pahayag ni legarda sa himpilang dzBB kahapon.

“Sa dami po ng dapat gawin kailangan mag-focus tayo sa ating trabaho at hindi sa mga alitan,” dagdag pa nito.

Sabi pa ni Legarda, wala naman siyang naulinigan na pagkilos o planong pagpapatalsik kay Pimentel sa puwesto sa kabila nang naunang banta ni Trillanes.

“Wala naman (pagkilos),” sagot ng senadora nang tanungin kung may pagkilos bang namumuo para palitan si Pimentel bilang pinuno ng Senado.

Naunang nagbanta si Trillanes kay Pimentel na papatalsikin ito sa kanyang posisyon kung hindi papalitan si Senador Richard Gordon bilang chairman ng Senate blue ribbon committee.

Giit pa ni Legarda, hindi kailangan magkaroon ng sigalot sa Senado, sa halip, magtrabaho na lamang ang mga ito para sa ikabubuti ng bansa at ng taumbayan.

“There’s no need, there is so much to do. To finish the budget, to do the tax reform measure, to do the important laws to benefit the people,” saad pa ng senadora.