SSS PENSION HIKE NANGANGANIB MABASURA

Upang hindi maibasura ni Pangulong Duterte, gagawa ng ‘last ditch effort’ si Sen. Richard Gordon para isalba ang panukalang P2,000 across the board na umento­ sa buwanang pensyon ng mga miyembro ng Social Security System (SSS).

Ayon kay Gordon, kakausapin niya si Finance Secretary Carlos Dominguez III upang hikayatin itong suportahan ang SSS pension hike.

Isa si Sec. Dominguez sa tatlong economic managers na nagrekomenda sa Pangulo na i-reject ang pension hike ng SSS dahil mababangkarote ang pension fund makalipas lang ang 10 taon.

Matatandaan na ­inaprubahan ng Senado noong Disyembre 14 ang isang unnumbered resolution para sa P1,000 increase sa monthly pension ng mga miyembro ng SSS sa Enero 2017 at P1,000 uli sa 2022.

Dahil walang bisa ang inaprubahang resolusyon, kailangan pa ring isulong ang Joint Resolution upang maging ganap na batas ang SSS pension hike.

Pero dahil sa paglabas ng posisyon ni Pangulong Duterte na nangangamba siyang mabangkarote ang SSS kung aaprubahan ang umento sa pensyon, mistulang nasa death row na ang nakabinbin na joint resolution sa Senado at Kamara.

Ayon kay Gordon, isusulong pa rin niya ang pagpapatibay ng joint resolution sa pension hike ng SSS subalit kailangan muna niyang ligawan ang isa sa economic manager ng Pangulo.

“Yes but we will consult with Finance which opposes it,” diin ni ­Gordon.