Ang OFW sector ang nakikita ng Social Security System (SSS) na pwedeng panggalingan ng 1.5 million new members na kailangan ng ahensya para pondohan ang P1,000 pension increase ng retirees.

As of the moment ay may 1.2 million OFWs ang voluntary members ng SSS sa kabuuang bilang na 2.5 million OFWs.

If you do the math, hindi pwedeng manggaling sa OFW sector ang 1.5 million new members na kailangan ng SSS. At most, 1.3 million new members ang pwedeng manggaling pa sa OFW sector.

Kwenta

Sa kwenta ng SSS, hindi na kailangan na itaas sa 12.5% mula sa 11% ang SSS membership contributions ng 34.6 million current members nito kung may papasok na 1.5 million na new members.

Kaya naman daw balikatin ng SSS ang P1,000 pension increase ng retirees nang hindi itataas sa 12.5% ang SSS monthly premium pero by 2032 ay mauubos na raw ang pondo ng SSS kung gagawin ito.

In short, kung walang 1.5 million new members na papasok o kaya ay hindi itataas ang monthly SSS members’ contributions ay nganga na lahat ng SSS pensioners at beneficiaries nila by 2032.

Walang kwenta?

Napakalayo ng laki ng pabenepisyo ng Government Service Insurance System (GSIS) kumpara sa SSS kung kaya napakaswerte ng government pensioners kumpara sa kanilang private sector counterparts.

Ang maliit na pension ng SSS retirees marahil ang dahilan kung bakit maraming OFWs ang hindi nagpapalista bilang voluntary members.

Marami nga sa SSS members ang madalas ma­ringgan na kulang pa na pambili man lang ng gamot sa high blood pressure ang pension mula sa SSS.

Napabayaan

Anyway, ang sad state ng SSS pension fund ay bunga ng kapabayaan ng mga nakaraang administrasyon na hopefully ay masosolusyunan ng kasalukuyang gobyerno.

Hindi pwedeng umasa ang SSS sa contributions ng members nito. Kailangan na maging dynamic ito sa pagpapalago sa pera ng mga miyembro through sound investments.

Kailangan mag-invest ang SSS sa mga instruments na magbibigay ng maximum return on investments with the minimum risk.

Legislate

Now, as to the proposal na i-legislate ang pagiging mandatory SSS members ng OFWs, aani ‘yan ng protesta pero at the end of the day ay wala namang magagawa ang OFWs kung idagdag pa ang SSS membership sa Philhealth at OWWA memberships sa mandatory requirements nila.

