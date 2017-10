SSS executives kumpiskahin ang yaman

Kinalampag ni Bayan Muna Party-list Rep. Carlos Isagani Zarate ang pamunuan ng Social Security System (SSS) na i-freeze ang lahat ng financial accounts at i-sequester ang mga ari-arian na diumano’y napasakamay ng apat na matataas na opisyal nito kasunod ng iskandalong sumabog sa state-run pension fund.

Ang tinutukoy ni Zarate na mga opisyales ay sina SSS Executive Vice President for Investments Sector Rizaldy Capulong, Vice President for Capital Markets Division Reginald Candelaria, Equi­ties Product Development head Ernesto Francisco Jr., at Senior Vice President and Chief Actuary George Ongkeko Jr.

Ang mga nabanggit na opisyal ay sinampa­han ng kasong administratibo ni SSS Commissioner Jose Gabriel La Viña, dating social media director ni Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016 election at tumatayong chairman ng Audit Committee at miyembro ng Investment Oversight and Risk Management Committee ng SSS.

Ayon kay La Viña, ginamit ng apat na opis­yal ang kanilang posisyon para makakuha ng impormasyon sa posibleng kumitang stock investment at sa halip na irekomenda ito sa Social Security Commission na siyang policy-making body ng SSS ay sila ang bumibili ng stocks para sa kanilang personal na interes.

Sa reklamo ni La Viña, agad na kumita umano si Candelaria ng P144,844 investment return na 4% hanggang 11 % sa loob lamang ng pito hanggang 15 araw habang si Francisco ay kumita ng P413,000 sa maiksing panahon lamang.

Maaari umano na mas malaki pa ang halaga na madidiskubre sa patuloy na imbestigasyon na ginagawa ng SSS.

“Do not just file charges and prosecute these people, SSS must move to immediately freeze all banks/financial accounts and sequester stocks and assets and its proceeds in favor of the SSS fund,” reaksiyon naman ni Cong­ressman Zarate.

Nakakagalit aniya na ang mga naturang opisyal na naatasang magpalago sa pondo ng mga miyembro ng SSS ang pasimuno para masabotahe ito.

“Now that these execs are caught with their greedy hands in the cookie jar, imposing and puni­shing the members with additional contributions supposedly to improve SSS fund life is not only baseless but outright unjust and immoral,” giit ni Zarate.

Kahiya-hiya rin aniya na ang mga naturingang opisyal ang nagtutulak na itaas ang sinisingil na kontribusyon sa mga miyembro.

Binigyang-diin ni Zarate na sa pagbubukas ng sesyon sa Kamara ay dapat lamang na maim­bestigahan ang diumano’y maano­malyang diskarte ng mga nabanggit na SSS executives.

“Thus, in the meantime, in fairness to the members, we call on the SSS leadership and its top management to defer first any plan of collecting additional contribution from the already burdened members,” ayon pa kay Zarate.

Kinalma naman ni SSS Chairman Amado Valdez ang milyon-mil­yong miyembro ng pension fund na walang pondo na nagamit sa sinasabing pagbili ng stocks ng apat na opisyal.

Ayon kay Valdez, walang indikasyon na ang mga iniimbestiga­hang opisyal ay nag-invest sa stocks gamit ang public funds kundi posibleng conflict of interest lang ang nangyari na isinasabay ng mga opisyal ang personal trading ng kanilang pag-aaring stocks sa trading para sa SSS.

Sinabi pa ni Valdez na hindi lamang limitado sa apat na executives ang ginagawang im­bestigasyon ng SSS kundi dapat din ang Philippine Stock Exchange (PSE) matapos aminin ng isa sa apat na opisyal na bumili nga sila ng pansariling stocks batay sa rekomendasyon ng kanilang SSS stockbroker.