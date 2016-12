SPURS UMATAKE SA 4TH

SAN ANTONIO — Malamig ang simula ng San Antonio Spurs, pero nagbaga sa second half upang makahulagpos mula sa six-point half­time deficit tungo sa 119-98 blowout win laban sa Phoenix Suns sa 71st NBA 2016-2017 ­season elims game, Huwebes ­(Manila time), sa AT&T Center dito.

Na-miss ni Spurs ­leading scorer Kawhi ­Leonard ang first game sa season bunga ng ­stomach virus at naramdamang maaga ang pagkawala niya nang malublob ang San Antonio nang hanggang 10 points kontra sa magaan na Suns.

Pero nagbago ang ihip ng hangin sa ­kampo ng Spurs sa second half, ­naka-pull away sa late ng fourth quarter via 18-4 run at na-outscore ang Suns, 61-34, pagkalipas ng halftime.

Humulagpos si LaMarcus Aldridge sa pamumuno sa San Antonio sa pagpako ng third straight win at sumampa sa 26-6 sa ulos na 27 points.

Nagpader si Tony Parker ng 20, pumalakol si Pau Gasol ng double-double na 16 markers at 10 rebounds. Humapit sina David Lee at Manu Ginobili ng 12 points apiece off the bench.

Nakapukol si TJ Warren ng 23 points sa pagtrangko sa Suns, losers two in a row at lumagpak sa 9-23. Dagdag si Brandon Knight ng 14, habang sina Eric Bledsoe at Marquese Chriss ay may 13 each. Nakuyog ng depensa si Devin Booker na may 2-of-13 shooting tu­ngo sa eight markers lang.

Sa New Orleans, humalukay si Anthony ­Davis ng kanyang mga mahalagang puntos sa pag-angkla sa fourth quarter blitz at nagpatuloy ang ragasa ng New Orleans Pelicans sa paglunod sa tulirong Los Angeles Clippers, 102-98, sa Smoothie King Center.

Tumiris si Davis ng 20 points at kinarga ang 16-5 spurt sa midway ng fourth period pa-97-87 lead sa over four minutes to go. May floater pa siya para itulak ang abante sa 101-93 sa 1:41 remaining.

Nakadikit ang Clippers sa three sa 35 ticks to play, pero hindi naaligaga mula roon ang Pelicans pa-third straight win lalo nang maisablay ni Marreese Speights ang 3-pointer sa dying seconds.

Nakagalamay si Buddy Hield ng 17 points para sa New Orleans, nagtirik si Tyreke Evans ng season-high 12 markers, six games tapos magbalik mula sa right knee injury. Kampay si JRue Holi­day ng 11 points at nine assists.

Nakatistis si Chris Paul ng 21 points para sa Clippers, na nalasap ang fourth straight loss.

May baston si Austin Rivers na 22 points at nakagarahe si DeAndre Jordan ng 25 rebounds at 13 markers.