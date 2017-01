SPURS SECOND NA SA WEST

SAN ANTONIO (AFP) — Dinomina ng San Antonio Spurs ang Toronto Raptors 110-82, pinalasap ng una ang huli ng worst defeat sa 71st NBA 2016-2017 season sa salpukan ng elite teams sa elimination round sa AT&T Center, Martes (Miyerkules sa Manila).

Kumahig si Kawhi Leonard ng 25 points at nagtistis si LaMarcus Aldridge ng 23 nang malaking umabante ang Spurs sa first quarter na hindi na binitiwan pa at makapitan ang segunda sa Western Conference standings sa likod ng Golden State Warriors.

Ginantilyo ang lahat ng silindro sa kanilang home floor, nakaabante ang Spurs ng 30 points pa-fourth quarter, na nagpaupo na pagkaraan kina starters Leonard, Aldridge, Tony Parker at Pau Gasol.

Tumilapon sa Atlanta Hawks noong Linggo, umasenso ang Spurs ngayon sa 6-1 sa season sa games kapag buhat sa talo.

Nag-ambag si Parker ng 15 points at ang eight assists niya’y katumbas na sa total na prodyus ng Raptors.

Ang Spurs sa kabilang dako’y naka-32 assists, kalakip pa ang season-high sa blocked shots sa 15.

“Any team is dangerous when you move the ball like that,” komentaryo ni Spurs coach Gregg Popovich. “It’s hard to guard when the ball changes sides. You are able to play with open people and shots are more uncontested – and it just multiplies.”

Nagpader si DeMar DeRozan ng 26 points sa pangunguna sa mga sco­rers sa Toronto.

Bumaklas si Terrance Ross ng 17, kumampay si Cory Joseph ng 11 points at lumagare si DeMarre Carroll ng 10 sa panig pa rin ng Raptors, na pangalawa pa rin sa East sa pag-ihip sa batok ng Cleveland Cavaliers pero nakikitaan na ng pagod sa final game ng 13-day, six-game road trip.