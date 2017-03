Special treatment kay De Lima kinuwestyon

By Tina Mendoza

Kinuwestyon sa ­Supreme Court (SC) ng ­Volunteers Against Crime and Corruption (VACC) ang special treatment kay Sen. Leila de Lima na ikinulong sa Philippine Nationa­l Police (PNP) Custodial Center sa Camp Crame.

Sa 3-pahinang liham ng VACC sa SC na nakapangalan kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno, iginiit nito na hindi­ saklaw ng panuntunan ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) ang PNP Custodial Center kung saan nakapiit si De Lima.

Bakit umano binibigyan ng special treatment ang senadora gayong ang dalawang kapwa akusado nito na sina dating NBI Deputy Director Rafael Ragos ay nakapiit sa NBI habang si Ronnie Dayan ay sa Muntinlupa City Jail.

Malinaw umanong nakasaad sa Section 63 ng Republic Act 6975 o Department of Interior and Local Government (DILG) Act na ang mga district, city at municipal jail ang magbibigay ng kustodiya sa mga taong nakadetine o naghihintay ng imbestigasyon o paglilitis.

Ang hindi umano pagtalima sa nasabing probis­yon ng batas ay taliwas sa prinsipyo ng equal protection of the law na ginagarantiyahan ng Konstitus­yon.