Special courts vs palpak at tiwaling pulis

Pursigido nang isusulong ni Sen. Richard Gordon ang panukalang pagbubuo ng special police courts sa buong bansa­ na tututok lamang sa mga kaso ng mga tiwali­ at palpak na opis­yal ng Philippine National­ ­Police (PNP).

Ayon kay Gordon, dadalhin na niya sa plenaryo para isalang sa debate ang Senate Bill No. 1274 na layong pagtatag ng special Police Law Enforcement Courts na hahawak lamang sa kaso ng pulis na lumalabag sa rules of engagement.

Noong nakaraang taon pa inihain ni Gordon ang panukala habang nasa kasagsagan ang pagdinig ng Senado kaugnay sa mga kapalpakan ng kapulisan sa kanilang operas­yon kabilang na rito ang operasyon na nagresulta sa pagkakapaslang kay Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. sa loob ng kulungan.

“I would like to do this and sponsor this right away. Marami ang nagsasabi na imbestiga nang imbestiga ang Senado wala namang nagyayari,” ayon kay Gordon.

Sa ilalim ng panukala, ayon kay Gordon, ang ­Supreme Court ay inata­sang bumuo ng isang special police court sa bawat siyudad at probinsiya sa buong bansa na ­siyang lilitis sa mga opisyal ng PNP na nahaharap sa reklamong paglabag sa constitutional rights o rules of engagement ng PNP.

Kung matatandaan, madalas na binabatikos ni Gordon ang PNP Internal Affairs Service dahil sa usad pagong nitong im­bestigasyon sa mga tauhan nitong nasasangkot sa katiwalian.