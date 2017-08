Special committee sa Marawi aprub sa Senado

By Eralyn Prado

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Aprubado na ng Senado ang resolusyon para sa pagbuo ng special committee na tututok sa rekonstruksiyon at rehabilitasyon ng Marawi City.

Ang Senate Resolution No. 457 na inihain ni Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel III ay bilang tugon na rin sa hiling na tulong mula sa Marawi City gayundin sa panawagan ni Pangulong Rodrigo Duterte na bigyan ng sapat na tulong at suporta ang “Task Force Bangon Marawi”.

Noong Hunyo 28 ay nilagddan ng Pangulo ang Administrative Order No. 3 na bumubuo ng “Task Force Bangon Marawi” na kung saa’y tumayong chairperson si Defense Secretary Delfin Lorenzana habang si Public Works and Highways Secretary Mark Villar bilang vice chairperson.

Ang Senate Special Committee on Marawi ang siyang magsasagawa ng pag-aaral, pagrepaso at pagsisiyasat kaugnay sa usaping may kinalaman sa muling­ pagbangon ng Marawi City.